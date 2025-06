"Ya no correrán": Turki Alalshikh confirma que ahora darán un bono por Knock-Out

Al parecer, en Arabia no se toman las cosas a la ligera y, para mejorar el espectáculo en el boxeo y para evitar que ocurra lo que pasó en la última pelea de Saúl "Canelo" Álvarez, Turki Alalshikh (Presidente de la Autoridad General de Entretenimiento) ha confirmado una noticia que podría no gustarle mucho a algunos pugilistas.

En la rueda de prensa entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, Alalshikh confirmó que, desde la pelea de septiembre 13 en el Allegiant Stadium, implementarán un nuevo bono, dinero extra para el boxeador que consiga noquear a su rival.

Turki Alalshikh reveals that Canelo Alvarez vs Terence Crawford will have a KO bonus on the line 💥#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/Ly7WNiaWgA

— Ring Magazine (@ringmagazine) June 20, 2025