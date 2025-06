Canelo advierte a Terence Crawford antes de su pelea en septiembre: "No podrás vencerme"

Este viernes, durante el primer careo entre Terence Crawford y Saúl 'Canelo' Álvarez, el pugilista mexicano le dejó las cosas claras a su rival y aseguró que, una vez que termine la pelea, el azteca mantendrás sus cinturones.

"No me vencerá, no se preocupen por eso, creo que esta pelea estará en los libros de historia del boxeo, eso es seguro", comentó 'Canelo' Álvarez durante la conferencia.

Canelo se enfrentará a Crawford en Septiembre | TWITTER: @Turki_alalshikh|

Ante la confianza de Crawford frente al mexicano, Canelo le respondió que puede ver sus campeonatos, pero que es todo lo que el norteamericano podrá hacer, asegurando que Álvarez vencerá a su rival en septiembre.

ليلة التصريحات الحصرية من الرياض 🎙️🔥

كانيلو × كروفورد… الكلام يسبق النزال 🥊

جاهزين لأعظم ليلة في تاريخ الملاكمة 😍



🗓️ 13 سبتمبر – لاس فيغاس



Big talk in Riyadh tonight 🔥🎙️

Canelo vs. Crawford — the heat is on.

Fight of the Century loading… 🥊



🗓️ September 13 – Las Vegas… pic.twitter.com/aGAG8dvsXo

