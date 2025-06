Mercedes Roa previo a su pelea con Milica: "“Hay días que estoy cansada y me duele todo el cuerpo"

Con 11.7 millones de seguidores en TikTok y 2.2 millones más en Instagram, Mercedes Roa es, sin duda, una de las creadoras de contenido más influyentes de México y Latinoamérica. Su contenido gira principalmente en torno al futbol; sin embargo, ahora ha aceptado el que podría ser el mayor reto de su vida: subir al ring para tener una pelea de boxeo en Supernova: Orígenes.

Y es que, aunque es una persona atlética, Mercedes nunca antes había practicado pugilismo, mientras que su rival, la argentina Mica Ybañez —más conocida como Milica— lleva dos años entrenando boxeo e incluso ya participó en el evento argentino Párense de Manos, donde sufrió una derrota.

Cambiar completamente su rutina y someterse a entrenamientos intensos ha llevado a Roa a cuestionarse si realmente fue una buena decisión aceptar este desafío:

Mercedes y Milica durante el careo | IG: mercedes_roa|@mercedesroa

“Hay días que, la neta, estoy tan cansada y me duele todo el cuerpo, y además tengo que trabajar y seguir haciendo mis cosas. Entonces ahí es cuando me pregunto: ¿por qué me metí…? Porque para dar una buena pelea te tienes que matar en el gimnasio. Aquí me mato, ya vieron: es morir 100%. Y no solo es el entrenamiento: haces físico, luego comes, tienes que descansar, tu cuerpo se tiene que regenerar para seguir entrenando. Ya voy a cumplir tres semanas y sí, la verdad, está bien pesado”, señaló para RÉCORD.

A pesar de las dificultades, Roa ha tomado el reto con total seriedad y se ha integrado a un gimnasio de barrio con gran prestigio, por donde han pasado campeones como Juan Manuel Márquez. Ahí es entrenada por el legendario Ignacio “Don Nacho” Beristaín.

“Aquí el nivel es muy alto. Son profesionales. Las chicas que vienen aquí son profesionales. Los chicos que se están formando ya tienen nivel de profesional, o son amateurs muy grandes. Siempre me dan retroalimentación, me dicen qué mejorar, o los veo y me inspiran un montón. Que me digan: ‘¡No manches, ya estás mejorando un buen!’, o que me corrijan cuando hago algo mal, me motiva muchísimo. Ellos llevan años y años, y yo apenas estoy empezando, pero es mucho mejor que entrenar sola. Así ves y te inspiras”, explicó.

Sobre su experiencia con Don Nacho, agregó:

“Nacho es súper… me regaña y todo, pero tiene un montón de paciencia. Me enseñan con amor, me regañan, pero porque les interesa que me vaya bien”.

Una de las experiencias que más la ha marcado hasta ahora fue haber entrenado con la excampeona mundial y miembro del Salón de la Fama, Jéssica “Kika” Chávez:

“Ella es de las meras meras. Le dije: ‘Oye, Kika, ¿podemos calentar juntas?’. ¡No manches! Me entrenó todo el rato, entrenó conmigo, me enseñó cosas, tiene una fuerza impresionante. Y me agarró a golpes. Me decían: ’Ella no te va a pegar suave’”, finalizó entre risas.

Supernova: Orígenes será el primer evento en México donde creadores de contenido y personalidades del internet se enfrenten en una épica jornada boxística. Se llevará a cabo el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y van desde los 488 hasta los 7,320 pesos mexicanos. Actualmente, todas las localidades se encuentran en promoción 2x1.

