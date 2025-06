Canelo menosprecia trayectoria de Crawford y este le recuerda sus derrotas y victorias dudosas

En un histórico episodio del The G.O.A.T.S Podcast, que reunió a leyendas como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Dana White; también reunió a los propios Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford, los protagonistas de la pelea estelar del 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, ofrecieron una probadita del fuego que se avecina con un tenso intercambio verbal que no pasó desapercibido.

Careo entre ambos boxeadores | Instagram: @canelo

Duelo de palabras entre pugilistas

El primero en disparar fue 'Canelo', quien sin rodeos, cuestionó el historial de su futuro rival: “Si miras su carrera, no tiene… no me malinterpretes, eres un buen peleador, pero mira su carrera, menciona un solo peleador élite, solo menciona uno.”

Crawford no tardó en reaccionar, mencionando algunos de sus rivales más reconocidos:”¿Viktor Postol no es un peleador élite?”, lanzó. "¿Quién es ese tipo?", contestó el tapatío, quien de inmediato desestimó su estatus al recordar que en su gimnasio lo derrotó un boxeador mayor. “Un peleador de 40 años, campeón en ese momento, venció a Postol en mi gimnasio."

Episodio grabado en las alturas | Captura de YouTube

"¿Ricky Burns no es élite?", soltó otro nombre Terence, pero el mexicano también lo descartó: "Ricky Burns no es élite. Hay campeones que son buenos peleadores, pero los boxeadores élite son diferentes.”

“Voy a pelear con un boxeador élite en septiembre", indicó Crawford, a lo que Saúl contestó con una advertencia: “Bueno, vamos a averiguarlo. No me malinterpretes, eres un gran peleador, pero ya descubrirás la diferencia. Y espero que tu ‘tío’ Turki (Alalshikh) te pague el suficiente dinero, porque será el último.”

Respeto, pero solo antes de la pelea

Aunque hubo respeto mutuo en ciertos tramos del diálogo, las críticas no cesaron. Crawford reconoció el historial de Canelo, pero lo puso en contexto: “Canelo tiene un gran currículum, no se lo voy a quitar. Tiene grandes campeones, pero a la edad a la que peleó con ellos, ya estaban en declive algunos de ellos. Y cuando no lo hizo, ya ves lo que pasó.”

'Problemas' en el careo | Instagram: @canelo

“Peleó con Lara y pensé que Lara lo venció, peleó con Mayweather y ve lo que pasó. Con Bivol, cuando subió y trató de pelear en otra división grande como lo estoy haciendo, se quedó corto. Cuando subió con mi muchacho, Billy Joe Saunders, en Texas, le dio problemas.”

Finalmente, Crawford sentenció: “Tengo el estilo, las habilidades, el corazón, y no me voy a quedar sentado, porque él no va a jugar conmigo. Va a ser una buena pelea y estoy emocionado.”

