Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 25 al 31 de agosto de 2025

La astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para cada signo del zodiaco en esta última semana de agosto de 2025. A continuación, se presentan las orientaciones astrológicas para cada signo, incluyendo consejos sobre amor, trabajo, salud y aspectos espirituales.

Aries – Carta El Emperador

Será una semana de liderazgo y firmeza. Habrá gastos relacionados con temas escolares, pero el viernes llegará un ingreso extra que dará respiro a tu economía. Recomienda ejercitarse para cuidar la circulación. En el amor, quienes tienen pareja podrían recibir la noticia de un embarazo, mientras que los solteros encontrarán afinidad con Acuario, Capricornio y Leo. Números de la suerte: 02, 05 y 36. Colores: rojo y amarillo.

Tauro – Carta El Mundo

Periodo de concreción de proyectos y viajes. La energía estará a tu favor para dar pasos importantes en el ámbito profesional y personal. Aun así, sugiere mantenerse alerta ante chismes y fraudes, así como cuidar la garganta y pulmones. En el amor, pueden surgir malentendidos que será mejor aclarar de inmediato. Números: 12, 18 y 26. Colores: rojo y azul.

Géminis – Carta El Carruaje

La semana será de mucho movimiento, con trámites y trabajo intenso. Habrá recuperación económica y oportunidades en negocios internacionales. Sin embargo, el estrés puede acumularse, por lo que recomienda descansar más. En lo sentimental, los solteros tendrán compatibilidad con Acuario, Sagitario y Libra. Números: 09, 27 y 41. Colores: amarillo y verde.

Cáncer – Carta La Rueda de la Fortuna

Será un periodo de decisiones que podrían transformar tu futuro. La recomendación es cuidar la salud, en especial la espalda baja, y buscar mayor estabilidad emocional. En el amor, la afinidad será con Piscis, Escorpión y Capricornio. Números: 04, 40 y 77. Colores: blanco y azul.

Leo – Carta El Sol

La prosperidad brillará en el terreno económico y laboral. Es el momento indicado para iniciar proyectos propios o dar pasos hacia el extranjero. En lo sentimental, los solteros tendrán afinidad con Sagitario, Aries y Virgo, mientras que las parejas deberán fortalecer la confianza. Números: 04, 08 y 35. Colores: blanco y rojo.

Virgo – Carta El Loco

Los días estarán marcados por la necesidad de tomar decisiones con valentía. La estabilidad en el hogar permitirá resolver trámites legales y celebrar con la familia. También puede surgir un viaje que fortalecerá los vínculos. Números: 10, 27 y 28. Colores: verde y blanco.

Libra – Carta La Torre

La salud será la prioridad. Es momento de retomar rutinas y evitar gastos innecesarios. En el plano laboral, pueden aparecer nuevas oportunidades, mientras que en el amor podrían surgir propuestas inesperadas. La recomendación es actuar con calma para no precipitar decisiones.

Escorpión – Carta La Templanza

Semana de equilibrio y reflexión. Aunque habrá tensiones en el trabajo, también se darán avances en tu carrera. Quienes tienen pareja podrían recibir la noticia de un embarazo. Aconseja mantenerse alejado de negocios dudosos y evitar rumores.

Sagitario – Carta El Mago

La energía del Mago abre la puerta a transformaciones y cierres de ciclo. Es momento de saldar deudas y reorganizar proyectos. También pueden presentarse viajes y oportunidades internacionales. En pareja, existe alta probabilidad de embarazo.

Capricornio – Carta As de Oros

Tu constancia será recompensada con estabilidad económica y crecimiento laboral. Sugiere ahorrar y ser prudente al expresarte. En el amor, habrá momentos de pasión intensa, aunque podrían presentarse discusiones por celos.

Acuario – Carta El Ermitaño

Semana de reflexión y madurez. Es momento de planear a futuro y elegir con quién quieres rodearte en lo laboral y personal. En el amor, la comunicación será la clave para fortalecer vínculos.

Piscis – Carta La Fuerza

Periodo para demostrar determinación y valentía. Recomienda cuidar el estado emocional y reflexionar sobre lo que realmente quieres en tus relaciones. Es tiempo de cerrar ciclos y planear el futuro con mayor claridad.

