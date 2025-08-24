¿Cómo activar el PIN de 6 dígitos en WhatsApp para proteger tus chats?

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, reforzó su seguridad con una herramienta clave: el PIN de seis dígitos como parte de la verificación en dos pasos. Esta medida busca proteger a los usuarios de intentos de hackeo, suplantación de identidad y robo de cuentas.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, reforzó su seguridad . / Pixabay |

Pasos para activar el PIN de seis dígitos en WhatsApp

Abre la aplicación y ve a Ajustes. Ingresa a Cuenta y selecciona Verificación en dos pasos. Pulsa en Activar y crea un PIN de seis dígitos fácil de recordar pero difícil de adivinar. Confírmalo ingresándolo nuevamente. Añade un correo electrónico de recuperación en caso de que olvides el código.

Una vez activado, WhatsApp pedirá este PIN al registrar la cuenta en un nuevo dispositivo y de forma ocasional durante el uso normal de la aplicación. Con ello, se crea una barrera adicional de seguridad, incluso si alguien llega a obtener tu código de verificación vía SMS.

WhatsApp pedirá este PIN al registrar la cuenta en un nuevo dispositivo y de forma ocasional durante el uso normal de la aplicación./ WhatsApp |

¿Por qué es importante activar esta función?

Protege tu cuenta contra intentos de robo de identidad digital.

Refuerza la seguridad más allá del código SMS, que puede ser vulnerable al phishing.

Ofrece una vía de recuperación mediante correo electrónico, aunque si no se tiene acceso, el sistema pedirá esperar hasta 7 días para restablecer el PIN.

Recomendaciones adicionales

Los expertos en ciberseguridad sugieren no compartir nunca el PIN ni el código de verificación, mantener la aplicación actualizada y evitar redes Wi-Fi públicas al momento de iniciar sesión.

Con ello, se crea una barrera adicional de seguridad, incluso si alguien llega a obtener tu código de verificación. / Pixabay |

