¿Cómo activar el PIN de 6 dígitos en WhatsApp para proteger tus chats?

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, reforzó su seguridad con una herramienta clave: el PIN de seis dígitos como parte de la verificación en dos pasos. Esta medida busca proteger a los usuarios de intentos de hackeo, suplantación de identidad y robo de cuentas.
Pasos para activar el PIN de seis dígitos en WhatsApp
- Abre la aplicación y ve a Ajustes.
- Ingresa a Cuenta y selecciona Verificación en dos pasos.
- Pulsa en Activar y crea un PIN de seis dígitos fácil de recordar pero difícil de adivinar.
- Confírmalo ingresándolo nuevamente.
- Añade un correo electrónico de recuperación en caso de que olvides el código.
Una vez activado, WhatsApp pedirá este PIN al registrar la cuenta en un nuevo dispositivo y de forma ocasional durante el uso normal de la aplicación. Con ello, se crea una barrera adicional de seguridad, incluso si alguien llega a obtener tu código de verificación vía SMS.
¿Por qué es importante activar esta función?
- Protege tu cuenta contra intentos de robo de identidad digital.
- Refuerza la seguridad más allá del código SMS, que puede ser vulnerable al phishing.
- Ofrece una vía de recuperación mediante correo electrónico, aunque si no se tiene acceso, el sistema pedirá esperar hasta 7 días para restablecer el PIN.
Recomendaciones adicionales
Los expertos en ciberseguridad sugieren no compartir nunca el PIN ni el código de verificación, mantener la aplicación actualizada y evitar redes Wi-Fi públicas al momento de iniciar sesión.
