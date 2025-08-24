Archie tendrá película live action fiel a los cómics

La icónica pandilla de Archie Comics llegará al cine en una película live action que promete mantenerse fiel a los cómics originales, a diferencia de la serie Riverdale, que exploró un enfoque más oscuro y dramático.

El proyecto estará respaldado por Universal Pictures y contará con la producción de Phil Lord y Christopher Miller, reconocidos por éxitos como The Lego Movie y Spider-Man: Into the Spider-Verse. El guion correrá a cargo del escritor Tom King, premiado por su trabajo en títulos como Mr. Miracle y Supergirl: Woman of Tomorrow.

el anuncio ha generado altas expectativas entre los seguidores de la saga y la industria del entretenimiento. / RS |

En un comunicado, Lord y Miller expresaron su entusiasmo por esta nueva etapa: “Somos fans de Archie, Verónica, Betty y la pandilla desde hace mucho tiempo, en todas sus versiones... Estamos muy emocionados de llevar a estos queridos personajes a la gran pantalla”.

El filme se enfocará en recuperar el tono ligero, juvenil y nostálgico de la historieta, publicada por primera vez en 1941, que durante décadas conquistó a lectores con las aventuras de Archie, Betty, Verónica y Jughead.

Aunque todavía no se ha revelado el elenco ni la fecha de estreno, el anuncio ha generado altas expectativas entre los seguidores de la saga y la industria del entretenimiento, pues promete ser una apuesta familiar que revitalice a la franquicia en la pantalla grande.

El proyecto estará respaldado por Universal Pictures y contará con la producción de Phil Lord y Christopher Miller. / RS |

