Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 llega gratis a CDMX

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del otoño: la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre, en un horario de 11:00 a 19:00 horas, en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.

Organizado por Central Bazar, este festival ofrecerá entrada gratuita y contará con la participación de más de 100 expositores, quienes presentarán una amplia gama de productos como café en grano y molido, chocolates artesanales, así como pan de muerto en versiones tradicionales, rellenas, veganas y sin azúcar.

Además de las delicias gastronómicas, el público podrá disfrutar de una sección especial dedicada a mezcal, tequila, mosquitos (bebida artesanal), así como artículos decorativos y artesanías relacionadas con el Día de Muertos.

La feria también contará con una zona gastronómica en la que se ofrecerán antojitos mexicanos, entre ellos tortas de bacalao, romeritos, tlayudas, hamburguesas y opciones vegetarianas, lo que convierte al evento en una experiencia completa para todos los paladares.

Pero no solo se trata de comida y bebida. Este evento se distingue por su oferta cultural: catrinas y catrines caracterizados estarán disponibles para sesiones fotográficas, habrá stands de maquillaje realista, además de presentaciones de danza folclórica y espectáculos artísticos de distintas regiones del país.

Los organizadores recomiendan a los asistentes llegar temprano para recorrer todas las áreas sin contratiempos. Aunque varios expositores aceptan tarjeta, también sugieren llevar efectivo para facilitar las compras.

Con su combinación de tradición, cultura y gastronomía, la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 se posiciona como un evento imperdible de la agenda cultural en la capital, ofreciendo una experiencia única para toda la familia en vísperas del Día de Muertos.

