Influencer rusa se burla de músico callejero y confiesa que no paga impuestos en México

En redes sociales se ha vuelto tendencia el nombre de Natalia Popova, una influencer rusa que está siendo fuertemente criticada, no sólo por burlarse de un cantante callejero en la Ciudad de México, sino también por revelar que vive en el país sin pagar impuestos.

La rusa estaba con amigas en restaurante cuando grabó al cantante callejero/X |

Se burla de músico huapanguero

Todo comenzó cuando la mujer extranjera grabó un video mientras estaba con amigas en un restaurante de la CDMX, y ahí se burló de un cantante de huapango, señalando que para ella eso no es arte.

"Explíquenme por qué los músicos en Ciudad de México creen que esto es arte", fue la frase con la que acompañó el clip.

Este comentario generó una ola de críticas hacia Popova, reavivando el debate sobre la gentrificación en la CDMX y las constantes polémicas protagonizadas por extranjeros que residen en México.

La mujer extranjera recibió varios mensajes en su contra/X |

Se defiende y revela que no paga impuestos

Ante la polémica, la influencer rusa subió un nuevo video para defenderse, asegurando que ha sido víctima de odio en redes, pero también confesó abiertamente que no tributa en México, a pesar de tener dos años viviendo en el país.

“He recibido mucho odio. Me dicen que me vaya de México, pero llevo dos años viviendo aquí y seis fuera de mi país. Todo el dinero que gasto viene de Rusia.

“No estoy obligada a pagar el Impuesto sobre la Renta. Dejo aquí el 100 por ciento de mi dinero: pago renta, compro tacos, todo se lo dejo a los mexicanos”, comentó la creadora de contenido rusa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Home office obligatorio en México: Esto dice la nueva reforma



