La Casa de los Famosos: ¿Se filtra que Abelito será eliminado? Así van las votaciones

Es domingo de eliminación en La Casa de los Famosos México y esta noche se sabrá quién será el cuarto habitante en dejar el reality show, en una placa de nominados conformada por siete participantes. Aquí te decimos cómo van las votaciones hasta el momento.

Facundo salvó a Shiky

El viernes pasado, Facundo ganó la salvación ante Aarón Mercury y Abelito. Como tenía inmunidad esta semana, le fue concedido el poder de sacar a alguien de la placa de nominados. Así, salvó a Shiky, con quien mantiene una amistad de más de 20 años.

Shiky fue salvado de la nominación por Facundo/X: @LaCasaFamososMx|

Así quedó la lista de nominados

Con la salvación otorgada, ahora son siete los participantes en riesgo de eliminación, cuya salida se definirá gracias a los votos positivos del público. De acuerdo con filtraciones y encuestas como la de la página de espectáculos Vaya Vaya, Abelito y Mar Contreras, del Cuarto Noche, se perfilan como seguros para quedarse.

Por el contrario, Priscila, Dalílah Polanco y Mariana Botas, del Cuarto Día, estarían en la parte más baja de las votaciones y podrían salir esta noche.

Uno de estos habitantes será eliminado esta noche/X: @LaCasaFamososMx|

Así van las votaciones hasta ahora

Abelito – 22%





Mar Contreras – 18%





El Guana – 14%





Alexis Ayala – 13%





Dalílah Polanco – 11%





Priscila – 11%





Mariana Botas – 11%





¿Cómo votar por tu favorito?

El proceso de votación tiene reglas claras: solo se puede votar los miércoles, jueves, viernes y domingos, dentro de horarios específicos.

Paso a paso para votar:

Entra al sitio oficial

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala, aparecerá un código QR en pantalla . Escanéalo con tu celular o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota



Elige a quién quieres salvar

Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar.



Confirma tu voto

Asegúrate de enviarlo correctamente y… ¡listo!





¿Cuándo se puede votar?

Miércoles (Noche de Nominación) : desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.





Jueves : durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta que finalice la Post-Gala





Viernes : mismo horario que el jueves





Domingo (Gala de Eliminación) : desde las 8:00 p.m. (Pre-Gala) hasta las 10:00 p.m., justo antes del anuncio del eliminado





Los votos del público deciden quién se queda en la casa/X: @LaCasaFamososMx|

¿Cuántas veces se puede votar?

Público general : 1 voto por día





Suscriptores de ViX Premium : 10 votos diarios, que pueden utilizarse en un solo habitante o repartirse entre varios

