La Casa de los Famosos: Quedaron 8 nominados, incluido Abelito

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar, y no es para menos, pues la última noche de nominación cambió las estrategias de todos los habitantes con el uso de los famosos cochinitos de la suerte, lo que dejó a 8 de los 12 participantes nominados y en riesgo de salir el próximo domingo.

Puerquitos que alteraron el juego

La guerra entre Cuarto Noche y Cuarto Día continúa. Sin embargo, esta vez cada habitante que pasaba al Confesionario a nominar llevaba consigo un puerquito de la suerte, previamente elegido. En su interior había una consigna que determinaba todo tipo de cambios: otorgar más puntos, restar, cambiar nominados, y más.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando Mariana Botas dio tres puntos extra a Abelito en medio de la sala, lo que contribuyó a configurar una de las placas de nominación más numerosas hasta ahora.

Así quedó la placa de nominados esta semana/X: @LaCasaFamososMx|

¿Quiénes están nominados?

Sólo se salvaron Aldo De Nigris y Elaine, además de Facundo y Aarón Mercury, quienes contaban con inmunidad por ser los líderes de la semana.

Los 8 nominados quedaron así:

Alexis Ayala (6 puntos)





Guana (5 puntos)





Priscila (5 puntos)





Abelito (4 puntos)





Dalílah Polanco (4 puntos)





Mar Contreras (4 puntos)





Mariana Botas (4 puntos)





Shiky (4 puntos)





Los puerquitos de la suerte cambiaron los planes de todos para la nominación/X: @LaCasaFamososMx|

¿Cómo votar por tu favorito?

Con la lista de nominados definida, ahora es momento de que el público decida quién continúa en la competencia. El sistema de votación tiene reglas claras y horarios específicos.

Paso a paso para votar:

Entra al sitio oficial:

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a:

www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota



Elige a quién quieres salvar:

Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar.



Confirma tu voto:

Asegúrate de enviar tu voto correctamente… ¡y listo!





¿Cuándo puedes votar?

Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.





Jueves: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala





Viernes: mismo horario que el jueves





Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.





El próximo domingo uno de ellos dejará la cas/X: @LaCasaFamososMx|

¿Cuántos votos puedes emitir?

Público general: 1 voto por día





Suscriptores de ViX Premium: 10 votos diarios, que puedes usar en un solo habitante o distribuir entre varios

