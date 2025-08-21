Muere Xava Drago: “Gocé y amé cada instante maravilloso que construí”

El rock mexicano se queda sin una de sus voces más intensas: Xava Drago, vocalista de Coda, falleció este jueves tras perder la batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales. El músico había anticipado hace unos días que los medicamentos ya no estaban funcionando, por lo que sentía que el final estaba cerca. Y no se fue sin despedirse. El cantante dejó un emotivo mensaje para sus fans, amigos y familia, que se volvió viral al poco tiempo.

“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida; gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí”.

Xava Drago era el vocalista de Coda y perdió la vida por el cáncer / FB: @XavaCoda|

Desde el escenario hasta sus últimas palabras, Xava Drago mostró el mismo amor por el rock y por la vida. En el comunicado, su familia compartió una imagen de él cantando, haciendo lo que más le gustaba. También agradecieron públicamente a quienes lo acompañaron en su carrera y lucha personal.

“A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…”.

Una despedida con el alma

La carta póstuma que dejó el músico no solo es una despedida, sino también una lección de vida. Ahí, Drago reconoce que se va en paz, acompañado del recuerdo de su madre y del cariño de quienes lo siguieron por décadas.

La batalla contra el cáncer la aceptaba con valor y humor / FB: @XavaCoda|

“Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos”, finalizó.

Xava Drago formó parte de una generación de músicos que marcaron época en el rock mexicano. Su voz, energía y actitud quedarán como legado en la memoria de los fans y sobre los escenarios que conquistó.

Coda lo despide con cariño

También de los primeros en dar la noticia fueron los integrantes de Coda, agrupación con la vivió grandes momento dentro del rock y compuso temas que hasta la fecha siguen sonando.

“Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de nuestro hermano, amigo y compañero de vida, Xava Drago, vocalista de CODA. Xava no solo fue la voz de nuestra banda durante tantos años, sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música”, dijeron.

Su legado ya quedó dentro de la historia del rock mexicano / FB: @XavaCoda|

Sus compañeros resaltaron su entrega en cada concierto, pues gracias a su carisma fue como lograron captar a ciento de fanáticos que siguen cantando sus canciones.

“Su entrega en el escenario, su pasión por el rock, y su cercanía con cada persona que se le acercaba, lo convirtieron en un artista inolvidable y un ser humano entrañable. Esta pérdida deja un vacío inmenso, no solo en nuestra agrupación, sino en toda la escena del rock mexicano. Hoy despedimos a un icono, a un guerrero, a un hermano”, expusieron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SACA EL PARAGUAS!: ASÍ ESTARÁN LAS LLUVIAS ESTE JUEVES 21 DE AGOSTO