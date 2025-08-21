¡Saca el paraguas!: Así estarán las lluvias este jueves 21 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para hoy lluvia en todo el país, así que saca el paraguas y el impermeable porque este jueves amaneció lloviendo y así continuará a lo largo del día.

“Hoy, se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) en Chiapas (centro y sur); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí (norte y centro), Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas (suroeste), Veracruz y Tabasco”, informó el SMN.

La lista sigue. También habrá lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche.

Para otros puntos, se esperan chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California y Querétaro.

¡Y todavía hay más!

Además de mojarse, algunas regiones tendrán que aguantar viento: se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h en Tamaulipas y Nuevo León, así como rachas de hasta 60 km/h en al menos 15 entidades. La cosa se complica con posibles tolvaneras en Baja California.

También se pronostica oleaje de hasta 2.5 metros en las costas de Oaxaca y Chiapas, y hasta 2 metros en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

¿Por qué tanto caos climático?

Según el SMN, estas condiciones son causadas por una combinación de factores: el monzón mexicano, una circulación ciclónica en altura, canales de baja presión, y aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de la onda tropical número 24.

Por si fuera poco, advierten que las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Los vientos podrían tirar árboles y anuncios, por lo que piden a la población estar atenta.

“La población debe atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado”, concluye el informe.

