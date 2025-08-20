Laura Bozzo estrena documental: fecha, detalles y revelaciones

Laura Bozzo no se anda con medias tintas. “Yo he sido transgresora desde que nací; ‘trans’ sería mi definición”, suelta sin titubear en el tráiler del nuevo documental que ViX estrenará el 28 de agosto, y que promete levantar más que cejas entre quienes la aman y quienes aún no la perdonan.

Con 90 minutos de material de archivo personal, testimonios inéditos y un enfoque confesional, el documental se mete hasta la cocina de una de las figuras más controversiales de la televisión latinoamericana. No es una biopic más: es la historia de una mujer que fue abogada, académica, presentadora, y hasta prisionera… en su propio set.

“Paciencia no tengo”, reconoce Bozzo en el adelanto. “Mi sueño era llegar a las mujeres, en una época donde mi discurso era absolutamente revolucionario”.

El nuevo documental que ViX estrenará el 28 de agosto / Especial|

Un vistazo a su lado más humano (y explosivo)

El documental de ViX no se limita a repasar el camino de Bozzo frente a las cámaras. También explora los conflictos personales que marcaron su carrera, incluyendo el arresto domiciliario que vivió durante tres años, las polémicas con su expareja Cristian Zuárez y el impacto que todo esto tuvo en su familia.

“Pasé por el infierno, nadie lo sabe y mi hija también, un espanto para toda mi familia, pero acá estoy más fuerte que nunca”, escribió en su Instagram. “No se rindan, de la mano de Dios todo se puede, bendiciones”.

ViX explorará todas las facetas de Laura Bozzo / Redes Sociales|

La producción explora cómo Bozzo, nacida en el Callao, Perú, en un entorno de privilegios, se convirtió en la voz de los sectores más vulnerables. De ahí el contraste que se vuelve inevitable: de abogada con posgrado a ícono pop con frase célebre incluida. “Yo sé qué es lo que le gusta a la gente”, sentencia con seguridad.

El documental llega justo cuando su imagen vuelve a dividir opiniones. Un año complicado para figuras públicas en la región, y Laura no es la excepción. Pero ella lo deja claro: este es su regalo de cumpleaños para el público, y una forma de cerrar el círculo con quien la vio caer y levantarse más de una vez.

Laura Bozzo contará todo lo malo que le ha pasado en lo personal / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA CASA DE LOS FAMOSOS 2025: ESTO ES LO QUE GANA CADA PARTICIPANTE DEL REALITY SHOW