La Casa de los Famosos 2025: Esto es lo que gana cada participante del reality show

La Casa de los Famosos México 2025 no solo es uno de los realities más vistos en televisión abierta, también es uno de los que más dinero mueve… al menos para sus habitantes. Y aunque todos están encerrados, sus sueldos no son nada parecidos: mientras unos cobran millones, otros apenas completan la quincena.
Según reveló TVyNotas, Ninel Conde se lleva la corona de los billetes con 630 mil pesos semanales, mientras que Aldo De Nigris, el exfutbolista y ahora influencer, apenas cobra 70 mil por semana.
¿Quién cobra más y quién casi lo hace de gratis?
En total, 15 famosos forman parte de la edición 2025 y sus sueldos van desde los 140 mil hasta los 630 mil pesos a la semana. Algunos, como Facundo o Olivia Collins, negociaron fuerte. Otros, como Aarón Mercury y Elaine Haro, aceptaron el “precio estándar”. Aquí la lista:
- Ninel Conde: $630 mil
- Olivia Collins: $430 mil
- Facundo: $350 mil
- El Guana: $350 mil
- Dalilah Polanco: $280 mil
- Shiky: $280 mil
- Alexis Ayala: $210 mil
- Adrián Di Monte: $140 mil
- Mar Contreras: $140 mil
- Aaron Mercury: $140 mil
- Priscila Valverde: $140 mil
- Abelito: $140 mil
- Elaine Haro: $140 mil
- Mariana Botas: $140 mil
- Aldo De Nigris: $70 mil
Caprichos VIP en la casa
Como buena estrella, se dice que Ninel no aceptó entrar así nomás. Rumores señalan que pidió gimnasio full equipado, chequeos nutricionales semanales, alimentos fitness, grabaciones desde “buenos ángulos” y hasta un cirujano plástico de guardia.
También se mencionó que exigió un maquillista profesional todos los días, aunque Vico Guadarrama ya salió a desmentirlo. Lo que sí suena lógico es que varios participantes pidieron ser informados en caso de enfrentar hate o cancelaciones en redes sociales. Nadie quiere repetir el infierno mediático de la temporada pasada.
