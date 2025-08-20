¿Realmente murió AimeP3 a los 36 años? “No se vale jugar con la vida de las personas”

“¡No se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía!”, soltó sin filtros la influencer mexicana AimeP3, luego de que en redes sociales se viralizara la falsa noticia de su fallecimiento.

Todo comenzó el 19 de agosto, cuando varias cuentas comenzaron a circular la supuesta muerte de la creadora de contenido. La noticia se regó como pólvora entre sus seguidores, quienes preocupados comenzaron a buscar confirmación... pero no había ni fuentes oficiales ni comunicado familiar.

AimeP3 está molesta por la falsa noticia de su muerte / FB: @AimeP3MarisolDominguez|

Y es que, como suele pasar en el internet, bastó una imagen mal intencionada para que se iniciara el caos. Pero AimeP3 no tardó en poner las cosas claras.

AimeP3 responde desde sus redes

Lejos de quedarse callada, la influencer publicó una captura de pantalla de la página que dio la noticia y lanzó una advertencia a quienes juegan con la integridad de otros solo por likes.

“Una vez más está página MAL INFORMANDO a la comunidad sobre el supuesto ‘Fallecimient0’ de mi persona, una vez quizá... por mame, pero una, otra y otra vez ya basta no se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía", escribió Marisol.

AimeP3 no se quedó callada ante las falsas noticias en su contra / FB: @AimeP3MarisolDominguez|

Además, pidió a sus seguidores que reporten la página: “Les pido de favor reportar la página por estar haciendo noticias falsas y más lucrando con mi vida”.

Este tipo de publicaciones, sin confirmación ni sustento, pone sobre la mesa una discusión urgente: ¿hasta dónde llega el morbo digital por unos cuantos clics? ¿Quiénes se benefician de inventar muertes? Mientras tanto, AimeP3 está viva, activa y con más seguidores que nunca… pero molesta, y con toda razón.

AimeP3 sigue activa en redes y en la espera de su bebé / Especial|

