¿Por qué se pelearon Santa Fe Klan y Dharius? Esto se reveló

Lo que pintaba para ser una noche explosiva en el Festival Dale Mixx 2025 en Monterrey terminó convirtiéndose en una guerra de gritos y reproches entre dos pesos pesados del rap mexicano: Santa Fe Klan y Dharius.

Un video viral reveló que el guanajuatense fue contenido por elementos de seguridad mientras le gritaba insultos al ex Cartel de Santa, quien respondió desde otra zona del backstage… con calma, pero con firmeza.

La escena fue grabada por una persona en el lugar, pero personal de seguridad interrumpió el clip, señalando que grabar estaba prohibido. Aún así, el momento ya había estallado en redes sociales.

Santa Fe Klan ha roto amistad con los raperos que lo apoyaron / Redes Sociales|

“Te ganó la fama, se te subió macizo”

Lejos de dejar el incidente en el olvido, Dharius publicó en redes un extenso texto que sirvió como carta abierta para reprocharle a Ángel Quezada (Santa Fe Klan) las veces que lo apoyó… y los errores que ha cometido.

“…te topo en GDL un día y llegas bien picudo que nosotros no sé qué y que no sé cua, cuando te dije qué rollo fue cuando te quedaste como maniquí y terminaste diciendo que el pedo no era conmigo (…) entonces no entiendo porque le sacaste el cuete al Gera en el evento de Spotify, no sabes que cuando uno saca la pistola es pa usarla??”, escribió Dharius.

En la publicación también recordó el episodio con Gera MX, a quien Santa Fe Klan habría amenazado con un arma durante un evento de Spotify. Ese momento marcó el inicio del rompimiento con varios colegas, incluyendo al propio Dharius.

Dharius le reclamó a Santa Fe que ya se le subió la fama más de la cuenta / Redes Sociales|

Del respeto al rencor: ¿Qué desató el pleito?

Según el relato del ex Cartel de Santa, se enteró por el equipo del Dale Mixx 2025 que Santa Fe Klan “quería ponerlo”, es decir, confrontarlo o amedrentarlo. Por ello, acompañado de Tiro Loko, fue a hablar con él… pero terminó encontrándose con una escena explosiva que quedó evidenciada en redes.

Para Dharius, lo que rompió la relación fue que “a Quezada se le trepó la fama”. Incluso, le recordó el apoyo que recibió de parte de quienes formaban “La Confederación”, un colectivo que compartían con otros raperos como Gera MX.

“@santa_fe_klan_473 La neta estás mal, aliviánate, escucha la rola de “ALV Todos” tú sabes que yo soy tranquilo pero pues se supone que éramos de los mismos y te ganó la fama, se te subió macizo y piensas que eres SCARFACE”, sentenció Dharius.

Por ahora, no hay respuesta oficial de Santa Fe Klan, pero el encontronazo ha dejado claro que, en el rap mexicano, la lealtad también puede romperse… a ritmo de metralla verbal.

