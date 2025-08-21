Entra en vigor arancel para compras en Temu, Shein y AliExpress: Esto pagarás en México

Comprar en línea está a punto de salirte más caro. Desde el pasado 15 de agosto de 2025, todas las compras en plataformas como Temu, Shein o AliExpress —que envían productos desde China— pagarán un impuesto del 33.5%, debido a una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este nuevo cobro aplica para todos los países que no tienen un Tratado de Libre Comercio con México, como es el caso de China. Así que si comprabas en Shein un vestido de $1,000 pesos, ahora pagarás $1,335 pesos.

¿Qué cambió en la ley?

El cambio fue publicado el 28 de julio de 2025 y afecta directamente la Regla 3.7.35 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Ahí se establece que las empresas de paquetería ahora deben cobrar un 33.5% de impuesto global a todo paquete importado cuyo origen sea un país sin convenio comercial.

Las tiendas chinas tendrán que pagar impuestos a sus clientes

Para Estados Unidos y Canadá, que sí tienen tratado con México (T-MEC), las reglas cambian:

Compras de menos de 50 dólares siguen exentas de impuestos .

De 50 a 117 dólares , el arancel se mantiene en 17% .

Más de 117 dólares, pagarán 19%.

Pero si compras en Shein, Temu o AliExpress y el paquete viene de China, pagarás 33.5% aunque el monto sea menor.

¿Por qué lo hicieron?

Según el gobierno mexicano, la idea es reforzar el control fiscal y evitar que empresas de paquetería subvalúen los paquetes para pagar menos impuestos. Además, el SAT detectó un incremento del 50% en los ingresos por importación durante el primer trimestre del año.

“Estas acciones se consideran delitos de contrabando y defraudación fiscal”, advirtió el Servicio de Administración Tributaria.

Ahora los productos tendrán un impuesto del 33.5 por ciento

¿Y qué pasa en Estados Unidos?

El presidente Donald Trump también ajustó las reglas. El 29 de agosto entra en vigor la eliminación del beneficio “minimis”, que permitía importar sin pagar aranceles paquetes de hasta 800 dólares. Ahora, todas las compras internacionales estarán sujetas a impuestos y deberán declarar país de origen.

Además, firmó una orden ejecutiva para aplicar aranceles de hasta 41% a varios países. En el caso de México, se aplazó un arancel de 30% por 90 días, con la intención de renegociar. Así que si pensabas llenar el carrito en Temu… ve sumándole al total.

El impuesto será en base al total de tus compras en línea

