Peacemaker 2: fecha de estreno, calendario de capítulos y… ¿conexión con Superman?

Chris Smith, mejor conocido como Peacemaker, está de vuelta. El personaje más desquiciado, irreverente y contradictoriamente comprometido con la paz de todo el universo DC vuelve con una nueva temporada que promete más balazos, más traumas, y más bailecitos ridículos que nos hacen amarlo.
En la primera temporada, el tipo que se jacta de hacer lo que sea por la paz (aunque eso implique matar medio pueblo) terminó evitando una invasión alienígena y sobreviviendo al Project Butterfly. Pero, claro, salvar al mundo no basta para redimir a un tipo que asesinó a Rick Flag y que carga más culpas que balas.
La segunda entrega —que se estrena este 21 de agosto en HBO Max— nos muestra a un Peacemaker atormentado, lidiando con un multiverso que amenaza con desbaratarlo todo. Y si eso no fuera suficiente, Rick Flag Sr. entra a escena para ajustar cuentas pendientes. ¿Drama? ¿Acción? ¿Más coreografías ridículas? Sí, sí y sí.
Peacemaker vs. su pasado… y el multiverso
Aunque el mundo fue salvado, Chris sigue sin ser un héroe para muchos. Sus compañeros Harcourt, Economos y Adebayo también tienen que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sobre todo después de haberle jugado chueco a Amanda Waller.
Pero el mayor problema no es Waller, ni los nuevos enemigos: es el pasado. Y, con la llegada del multiverso, las decisiones que tome el Peacemaker podrían cambiar radicalmente su vida (y la línea temporal, claro). Como cereza en el pastel, la historia continúa expandiendo el universo Gunn, y conecta con su próxima película de Superman, lo que hace a esta serie más canon que nunca.
¿Dónde ver y cuántos capítulos tiene Peacemaker 2?
La temporada tendrá 8 capítulos, comenzando el 21 de agosto. Aquí va el calendario completo para que no digas que no te avisamos:
- Capítulo 1 – 21 de agosto
- Capítulo 2 – 28 de agosto
- Capítulo 3 – 4 de septiembre
- Capítulo 4 – 11 de septiembre
- Capítulo 5 – 18 de septiembre
- Capítulo 6 – 25 de septiembre
- Capítulo 7 – 2 de octubre
- Capítulo 8 – 9 de octubre
Todos los episodios estarán disponibles exclusivamente en HBO Max, igual que la primera temporada. Así que ya sabes: si amas a los antihéroes que lloran, bailan, disparan y se meten en problemas cósmicos por buscar la paz, Peacemaker es tu serie.
