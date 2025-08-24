Home office obligatorio en México: Esto dice la nueva reforma

¿Te imaginas poder trabajar desde casa dos veces por semana como un derecho garantizado? Esto podría convertirse en una realidad, ya que se presentó una iniciativa en el Congreso de la Unión para establecer el home office como una opción legal y accesible para todos los trabajadores mexicanos.

Una propuesta que nace del confinamiento

Fue en 2020, durante la pandemia por Covid-19, que en México (y el mundo) el home office se adoptó como alternativa laboral para evitar contagios sin frenar la productividad. Esta modalidad se mantuvo hasta el 9 de mayo de 2023, cuando se dio por concluida la emergencia sanitaria tras cumplir con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, pocas empresas conservaron esta modalidad: algunas aplicaron esquemas híbridos y la mayoría volvió al trabajo presencial, con las mismas condiciones previas a la pandemia.

La iniciativa de Movimiento Ciudadano

Ahora, esta situación podría cambiar. La diputada Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, propuso una reforma a la Ley Federal del Trabajo que permitiría a los empleados solicitar trabajar desde casa dos días a la semana, siempre que sus funciones puedan realizarse mediante tecnologías de la información y comunicación.

Es decir, que no sea indispensable acudir físicamente a una oficina o centro de trabajo.

El acuerdo debe ser por escrito

Para aplicar este derecho, el acuerdo entre patrón y trabajador deberá hacerse por escrito, estableciendo claramente:

Los días que se trabajará desde casa.





Las condiciones aplicables al trabajo remoto.





¿Y si el patrón se niega?

Actualmente, el home office no es obligatorio en México, por lo que el empleador puede negarlo si existen causas técnicas, operativas o de servicio, pero debe explicarlas por escrito y de forma justificada.

¿Qué busca esta reforma?

La iniciativa fue turnada a comisiones por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y su propósito es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, fomentar la convivencia familiar y reducir tanto el estrés laboral como los largos tiempos de traslado.

