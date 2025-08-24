WhatsApp: Así puedes desactivar el Meta AI y te decimos por qué es recomendable

Si eres de esos a los que nos les gustó la última actualización de WhatsApp con la Meta AI, aquí te decimos cómo puedes deshabilitar esta herramienta de la Inteligencia Artificial.

Desde hace varios meses la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo ofrece a sus usuarios una opción impulsada con Inteligencia Artificial, la cual te permite consultar recomendaciones, buscar información y aprender habilidades nuevas, o pedir que te genere imágenes únicas para compartir con quien quieras.

Desde hace unas semanas se habilitó la Inteligencia Artificial en Whats. |Pixabay

Sin embargo, este tipo de ‘asistente’ no ha sido del agrado de muchos usuarios, pues a pesar de que es una herramienta que te ofrece información y respuestas a tus preguntas en cuestión de segundos, les resulta molesta ver la barra de conversación que dice Meta AI y que aparece en la parte superior, justo encima de los chats.

Esta herramienta te permite obtener información en segundos. |WhatsApp

Por ello aquí te decimos paso a paso cómo puedes deshabilitar el chat de Meta AI de WhatsApp.

Paso 1. Ingresa a la aplicación de WhatsApp

Paso 2. Accede al chat de Meta AI y entra a su descripción.

Paso 3. Despliega el menú y da clic en ‘Notificaciones’ y luego en ‘Silenciar’ (puedes hacerlo por ocho horas, una semana o para siempre).

Paso 4. Elimina el chat de WhatsApp.

A muchos usuarios no les gustó la opción de Meta AI en WhatsApp. |Pixabay

Esta es la única forma hasta el momento de ‘ocultar’ la Meta AI de WhatsApp, pues es una herramienta precargada en la aplicación que incluso apareció en muchos dispositivos sin necesidad de actualizarla, por lo que no hubo opción para los usuarios de aceptarla o no.

