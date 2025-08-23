¿Se puede faltar al trabajo por lluvia? Conoce lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Las lluvias en la Ciudad de México no han dado tregua en lo que va de la temporada 2025, por eso las autoridades capitalinas han confirmado que se han roto los récords de precipitaciones desde 1941, y eso ha traído un caos en el transporte público, calles inundadas y miles de trabajadores varados.

Ante este panorama, surgió una pregunta inevitable: ¿se puede faltar al trabajo por lluvia? Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) no menciona directamente este tipo de condiciones climáticas como una causa de inasistencia justificada, sí contempla situaciones de fuerza mayor.

Los retrasos por las lluvias afecta a miles de trabajadores / Redes Sociales|

El artículo 134 de la LFT dice que es obligación del empleado dar aviso inmediato al patrón si no se presenta al trabajo, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. Así que si tu ruta al trabajo parecía río o el Metro se convirtió en piscina, sí puedes justificar tu falta, siempre y cuando avises de inmediato.

El home office no es un lujo, es prevención

Muchas empresas ya están aplicando el home office emergente en estos casos, como medida para proteger la integridad de sus empleados. No es obligatorio por ley, pero sí una buena práctica preventiva. Incluso algunas compañías lo tienen contemplado en su reglamento interno.

La Ley Federal del Trabajo no contempla la falta por lluvias / Redes Sociales|

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece asesoría gratuita si consideras que tus derechos no se están respetando o necesitas apoyo para enfrentar alguna irregularidad.

Eso sí: ojo con las ausencias injustificadas. La ley señala que si un trabajador acumula tres faltas en 30 días sin causa justificada, el patrón puede rescindir el contrato. Así que lo mejor es avisar, justificar y documentar.

La falta laboral podrá ser aceptada siempre y cuando avises de inmediato / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEOS: LLUVIAS EN QUERÉTARO DEJAN DOS MUERTOS, CASAS ANEGADAS Y AUTOS FLOTANDO