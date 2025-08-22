Campesinos Sin Fronteras: 25 años apoyando a familias migrantes en Arizona

Desde su fundación en 1999, Campesinos Sin Fronteras (CSF) se ha consolidado como una organización sin fines de lucro clave en la frontera sur de Arizona, ofreciendo servicios de salud, vivienda y asistencia legal a miles de familias trabajadoras del campo, muchas de ellas de origen mexicano o migrante.

Historia y misión

Fundada por Emma Torres, CSF nació con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades agrícolas en ciudades fronterizas como San Luis, Somerton y Yuma. La organización se centra en brindar servicios culturamente adaptados, diseñados específicamente para atender las necesidades de las personas trabajadoras del campo y sus familias, a través de programas que abarcan salud comunitaria, vivienda digna, educación preventiva y asistencia legal.

Salud comunitaria y prevención

Uno de los pilares de CSF es la promoción de la salud, a cargo de promotoras comunitarias, quienes realizan visitas domiciliarias, campañas informativas y actividades de detección de enfermedades crónicas, salud ocupacional y prevención de riesgos laborales.

La organización colabora con instituciones como el Consulado de México y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) para fortalecer sus programas y garantizar atención accesible a la población migrante.

Vivienda y asistencia legal

CSF también se enfoca en garantizar vivienda digna y segura. En alianza con programas estatales y federales, facilita la rehabilitación de hogares para familias de bajos ingresos mediante préstamos condonables.

Además, ofrece asesoría migratoria acreditada por USCIS, brindando orientación legal a bajo costo para quienes buscan regularizar su estatus migratorio.

Educación y prevención

La organización desarrolla programas educativos y preventivos dirigidos a jóvenes, madres y familias, abordando temas como salud mental, prevención de embarazos no planeados y consumo de sustancias.

Uno de sus programas más recientes, THRIVE, se centra en el bienestar integral de adolescentes, con financiamiento del gobierno federal, y busca empoderar a los jóvenes para tomar decisiones saludables y responsables.

Radio comunitaria y comunicación

CSF opera Radio Sin Fronteras 99.9 FM, una emisora comunitaria con programación informativa, educativa y cultural en español. La señal llega a toda la región fronteriza de Arizona, conectando a la audiencia binacional y fortaleciendo la comunicación en la comunidad migrante.

Liderazgo y reconocimiento

Emma Torres, fundadora y directora ejecutiva, ha sido reconocida por su trayectoria en salud pública y empoderamiento comunitario, incluyendo su ingreso al Arizona Women’s Hall of Fame. Su experiencia como promotora de salud y migrante ha sido fundamental para posicionar a CSF como un referente en la atención a poblaciones agrícolas y migrantes en la región.

