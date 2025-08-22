Nace capibara bebé en Bioparque Estrella Monterrey y conquista los corazones en redes

El Bioparque Estrella de Monterrey anunció el nacimiento de un capibara bebé, noticia que de inmediato provocó una ola de ternura entre los internautas, quienes no tardaron en compartir comentarios y reacciones llenas de cariño hacia el nuevo integrante del parque.

El nacimiento se dio de forma natural y en condiciones saludables|FB: Bioparque Estrella Monterey|

Según informó el recinto, el nacimiento se dio de forma natural y en condiciones saludables, sin intervención externa, lo que representa un logro importante dentro de su programa de conservación y cuidado animal. La cría fue recibida por su madre y permanece junto a otros ejemplares de su especie en un entorno seguro y adaptado.

En redes sociales, el Bioparque compartió un video donde se observa al pequeño capibara explorando, tomando el sol y dando sus primeras mordidas de alimento sólido, escenas que cautivaron a los usuarios. Muchos destacaron lo adorable del momento y celebraron la noticia como un recordatorio de la importancia de proteger la fauna.

El parque invitó a sus visitantes a conocer al tierno recién nacido en sus instalaciones | FB: Bioparque Estrella Monterrey |

El parque invitó a sus visitantes a conocer al tierno recién nacido en sus instalaciones:

“¡Una nueva vida llegó a Bioparque!... Ven a conocerlo de cerquita y te derritas con su ternura”, publicaron en su cuenta oficial de Instagram.

Además de este nuevo nacimiento, el Bioparque Estrella continúa consolidándose como uno de los principales espacios de recreación y educación ambiental en Nuevo León, albergando especies que conviven en un entorno inspirado en la sabana africana.

Un símbolo de conservación

Este acontecimiento no solo despertó ternura entre los usuarios de redes sociales, también refuerza el compromiso del Bioparque con la conservación y el bienestar animal, enviando un mensaje positivo sobre la importancia de preservar la biodiversidad.

El capibara bebé ya es considerado la nueva estrella del parque, y se espera que en los próximos días reciba a decenas de visitantes que acudirán para conocerlo y compartir la experiencia.

El capibara bebé ya es considerado la nueva estrella del parque| FB: Bioparque Estrella Monterrey|

