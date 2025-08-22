Abuelito de 75 años con discapacidad visual es abandonado en hotel de Tijuana

El pasado 5 de agosto, Don Pedro Domínguez García fue llevado al Hotel Linda, ubicado en la zona Centro de Tijuana, por un chofer que afirmó que sus familiares vendrían por él. El chofer pagó la habitación en efectivo y dejó una credencial del INE a nombre de Don Pedro. Sin embargo, con el paso de las horas, nadie regresó a recogerlo.

Debido a su discapacidad visual, Don Pedro no puede identificar la dirección que aparece en su credencial del INE, lo que complica su localización.

El personal del Hotel Linda le ha proporcionado alojamiento y alimentación mientras buscan a sus familiares. Asimismo, el establecimiento solicitó la colaboración de las autoridades y de la comunidad para localizar a los seres queridos de Don Pedro.

Este caso pone en evidencia la problemática del abandono de adultos mayores en México, un fenómeno que afecta a un porcentaje significativo de la población mayor, según datos de la UNAM.

El hotel hace un llamado a la ciudadanía: si alguien reconoce a Don Pedro o tiene información sobre su familia, puede acercarse al establecimiento o comunicarse con las autoridades locales.

