Familiares de Orlando bloquean Prolongación Reforma y México-Toluca exigen justicia tras 10 meses del accidente

La indignación por la falta de resultados en la investigación del accidente que costó la vida a Orlando, de 17 años, llevó a sus familiares a realizar una protesta este viernes 22 de agosto. La manifestación inició a las 8 de la mañana en Prolongación Paseo de la Reforma y más tarde se trasladó a la autopista México-Toluca, bloqueando el tránsito hacia el centro de la Ciudad de México.

Los manifestantes denunciaron la falta de avances sustanciales en la investigación del accidente fatal, que ha sido fuente de indignación desde el día del siniestro. Aunque se lleva una audiencia con el presunto responsable, la familia y la comunidad consideran que no se ha hecho justicia ni se han atendido sus reclamos.

El bloqueo se mantuvo sobre la autopista México-Toluca en dirección a Constituyentes hasta las 4 de la tarde; no obstante, la vía en dirección hacia Toluca permaneció abierta. Inicialmente, la vialidad estuvo completamente cerrada hasta la 1 de la tarde. Posteriormente, gracias al diálogo de las autoridades con los familiares, se permitió la apertura de un carril y dos horas más tarde un segundo carril.

Hacia las 4 de la tarde, el impacto vial alcanzó la caseta de cobro de ingreso a la Ciudad de México, generando severas afectaciones al tránsito para cientos de automovilistas.

Orlando falleció atropellado en octubre de 2024 en Santa Fe. Desde entonces, sus familiares denunciaron fallas por parte de las autoridades capitalinas y señalaron que ellos mismos llevaron a cabo gran parte de la investigación.

El 22 de agosto se llevó a cabo la audiencia intermedia, luego de diez meses de diligencias previas. Los familiares de Orlando reiteraron que no se han sentido respaldados por las autoridades y exigen que el caso avance para obtener justicia.

El bloqueo de este viernes no solo reflejó la indignación de los familiares, sino también la frustración de los ciudadanos ante la lentitud en la resolución del caso. La protesta busca mantener la presión sobre las autoridades para que se esclarezca la muerte de Orlando y se haga justicia.

🚧 Nuevamente cierre vial en Santa Fe: bloqueo en la glorieta de Salvador Agraz. Afectación sigue sobre prolongación Paseo de la Reforma.

Manifestantes exigen justicia para Orlando.

