Magia viral: influencer convierte revelación de género en escena de Hogwarts

Las revelaciones de género se han vuelto tendencia en los últimos años, pero pocas logran destacar con tanta creatividad como la de una influencer, quien convirtió este momento en un auténtico acto de magia al estilo Harry Potter. El video, compartido en TikTok por @danynohoy, se viralizó rápidamente al mostrar un caldero burbujeante que liberó humo para anunciar el sexo de su bebé.

Desde el inicio del evento, la pareja dejó claro que la celebración estaría llena de símbolos mágicos. Entre los detalles destacó un cartel de “Se busca mago” con la imagen del ultrasonido del bebé, así como una mesa adornada con pancakes representando a las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw.

Además, organizaron una dinámica interactiva para sus invitados: quienes creían que el bebé sería niño podían elegir el ícono del rayo de Harry Potter, mientras que los que pensaban que sería niña optaban por el símbolo de una bruja con sombrero.

El instante más esperado llegó cuando Daniela y su pareja se colocaron frente a un caldero humeante, simulando una pócima mágica. Tras unos segundos de suspenso, el humo se tornó rosa, confirmando que esperaban a una niña, lo que desató la emoción de los asistentes y de millones de usuarios en TikTok.

La creatividad del evento no pasó desapercibida. Decenas de internautas aplaudieron la originalidad de la pareja y celebraron la manera en que lograron combinar su amor por Harry Potter con un momento tan significativo en sus vidas.

Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como:

“Primera vez que veo una revelación de género así, literalmente es única e increíble”,

“Sabes que ya creciste cuando ya hay revelaciones y bodas temáticas de tu saga favorita”,

“Harry Potter y el cáliz del bebé”.

Incluso, algunos usuarios confesaron que replicarían la idea en sus futuros eventos, inspirados por la magia que envolvió la revelación de Danynohoy.

