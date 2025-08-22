Itzel necesita un milagro: le falta dinero y un medicamento que no está disponible en México

A sus 27 años, Itzel Villegas no pensaba estar escribiendo desde la cama de un hospital. Mucho menos pidiendo ayuda para sobrevivir. Pero la leucemia linfoblástica aguda le cambió la vida por completo: largas hospitalizaciones, quimioterapias devastadoras, un trasplante fallido... y ahora, su última esperanza es un medicamento que no existe en México.

Desde sus redes sociales, compartió un video con un mensaje directo y brutal: “Soy Itzel y estoy luchando contra leucemia linfoblástica aguda. Mis opciones son limitadas: inotuzumab ozogamicin, un medicamento muy costoso… o terapia CAR-T o un segundo trasplante con un donador 100% compatible en el extranjero. Cada día es una lucha para mantenerme fuerte”.

El clip se volvió viral. No solo por la historia, sino por la urgencia. La terapia CAR-T, aunque disponible desde 2023, no está aprobada por COFEPRIS y podría tardar más de seis meses en llegar. Tiempo que, para ella, podría ser la diferencia entre vivir o morir.

Itzel Villegas padece de leucemia linfoblástica aguda para salvarse / Redes Sociales|

Pide ayuda a Sheinbaum (y a todos nosotros)

Itzel lanzó un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que le ayuden a conseguir el medicamento. En el IMSS, asegura, no lo tienen: “En México, las células CAR-T están listas desde 2023, pero aún no se aprueban por COFEPRIS y podrían tardar más de 6 meses. Ese tiempo, para mí y para muchos pacientes, significa la diferencia entre la vida y la muerte”.

La joven no solo quiere salvarse, también visibilizar la realidad que enfrentan miles de jóvenes mexicanos que padecen leucemia y no tienen acceso a terapias innovadoras por temas burocráticos o de presupuesto.

Los tratamientos que le han hecho no han servido de mucho / Redes Sociales|@itzelvillegas14

¿Cómo ayudar a Itzel?

Itzel compartió sus datos bancarios y una cuenta de GoFundMe para quienes quieran ayudarla a reunir los recursos que podrían salvarle la vida. “Soy Itzel, lucho contra leucemia. Necesito terapia CAR-T o un segundo trasplante para vivir. Tu donación o compartir este video puede salvar mi vida”.

🟦 GoFundMe para ayudar a Itzel:

Cuentas bancarias:

Cuenta BBVA: 152 754 1429

CLABE: 012 261 01527541429 8

Titular: Itzel De la Rosa Villegas

Cuenta BBVA: 157 433 5691

CLABE: 012 180 01574335691 4

Tarjeta de débito: 4152 3138 5488 2961

Nombre: Oscar Daniel De la Rosa Villegas

@itzelvillegas14 💛 Soy Itzel, lucho contra leucemia. Necesito terapia CAR-T o un segundo trasplante para vivir. Tu donación o compartir este video puede salvar mi vida. 🙏✨ 📌 _Mi cuenta BBVA:_ Cuenta: 152 754 1429 _Mi cuenta BBVA:_ Cuenta CLABE: 012 261 01527541429 8 Titular: Itzel De la Rosa Villegas #FuerzaItzel #CART #celulascart #imssmexico #DonadoresDeVida @Claudia Sheinbaum Pardo @Partido Morena @Amor por México ♬ sonido original - Itzel Villegas

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉN ES LADY CINETECA? MUJER ARMA ESCÁNDALO POR NO GUARDAR SILENCIO EN LA FUNCIÓN