Así será el Café del Bienestar: 100% mexicano y hecho por mujeres indígenas

Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la próxima presentación del “Café del Bienestar”, un nuevo programa que busca beneficiar a mujeres indígenas productoras de café en la región de la Montaña de Guerrero, una de las principales zonas cafetaleras del país.

“Ahora vamos a presentar ya pronto con María Luisa Albores el Café del Bienestar, para que se sigan retorciendo”, expresó la Presidenta, en alusión a las críticas recibidas por algunos sectores opositores a los programas sociales de su gobierno.

Claudia Sheinbaum anuncia apoyo a las mujeres cafetaleras / Redes Sociales|

La mandataria detalló que este café será 100% mexicano, procesado en forma soluble y distribuido a través de las Tiendas del Bienestar. “Se compra el café a buen precio, se procesa, se hace soluble y se distribuye... Está riquísimo, por cierto. Entonces, eso apoya a las mujeres”, afirmó. El precio por frasco tiene un costo de 65 pesos.

También viene apoyo para tortillerías

Además del café, Sheinbaum adelantó que se implementará un programa de tortillerías comunitarias con enfoque en mujeres indígenas, para que el maíz criollo o nativo reciba un valor agregado.

El frasco de café tiene un precio de 65 pesos en tienda / Redes Sociales|

La presidenta también resaltó que este tipo de iniciativas buscan generar autonomía económica para las mujeres en zonas rurales y reforzar las cadenas de valor del campo mexicano.

El apoyo será para la región de la Montaña de Guerrero / Redes Sociales|

