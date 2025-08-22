VIDEO: Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado de emergencia tras episodio en ropa interior

Lil Nas X, el rapero que conquistó el mundo con Old Town Road, fue arrestado y trasladado de emergencia a un hospital el pasado jueves, luego de protagonizar un extraño episodio en las calles de Los Ángeles. Según reportes de la policía, caminaba por Ventura Boulevard —una de las avenidas más transitadas de Studio City— vistiendo únicamente ropa interior y botas.

La escena, que parecía sacada de un video musical, ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana. Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondieron al llamado de emergencia tras recibir un reporte sobre un hombre desnudo vagando por la zona.

"Los oficiales lo encontraron caminando en Ventura Boulevard... después de abalanzarse sobre los policías que llegaron al lugar, fue arrestado", explicó el oficial Charles Miller, vocero del LAPD.

Del hospital a la cárcel

Las autoridades informaron que, tras sospechar que el artista de 26 años sufría una sobredosis, fue llevado primero a un hospital para su evaluación médica. Pocas horas después fue dado de alta y trasladado al centro de detención de Valley Jail, en Van Nuys.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del equipo de representación del cantante, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill.

Videos obtenidos por el portal TMZ muestran al cantante caminando desorientado, únicamente con ropa interior y botas, en plena vía pública. Lil Nas X fue detenido por obstrucción menor a un oficial, un delito considerado como falta administrativa en California.

Del éxito al escándalo

El rapero originario de Atlanta se catapultó a la fama en 2018 con el tema Old Town Road, que rompió récords al mantenerse 19 semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard Hot 100. Su disco debut, Montero, también fue nominado al Grammy como Álbum del Año en 2021, consolidándolo como una figura disruptiva dentro del pop y el hip hop.

