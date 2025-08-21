Fuerte terremoto de 7.5 en el Paso Drake de Chile activa alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió el jueves las aguas del Paso Drake, entre Argentina y Chile, sin que se hayan reportado víctimas ni daños hasta el momento. Sin embargo, se activó una alerta preventiva por posible tsunami de menor intensidad en las costas de la Antártida chilena, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor ocurrió a las 22:16 hora local, a 10 kilómetros (6 millas) de profundidad. Las localidades pobladas más cercanas son Tolhuin y Ushuaia, en Argentina, situadas a más de 700 kilómetros del epicentro.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile calificó el sismo como de “mediana intensidad” y precisó que se produjo a 259 kilómetros (160 millas) al noroeste de la base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, la mayor base de Chile en la Antártida. Las autoridades continúan evaluando la posible afectación a personas, infraestructura y servicios básicos.

Alerta de tsunami

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió un estado de precaución ante la posible llegada de un tsunami a las costas antárticas. La advertencia establece que se deben abandonar zonas como playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros, marinas, costaneras, caletas, puertos y muelles en el territorio antártico.

Según SHOA, las eventuales olas podrían alcanzar las bases de la región en la próxima hora y se espera que tengan carácter de tsunami menor.

Ubicado en el Cinturón del Fuego del Pacífico, Chile es una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Cada año, se registran miles de terremotos, la mayoría de baja o moderada intensidad.

El país también ha registrado algunos de los sismos más potentes de la historia, como el terremoto de 8,8 grados de febrero de 2010, seguido de un tsunami que dejó 525 fallecidos, considerado uno de los peores desastres recientes en Chile.

