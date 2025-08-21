Prisión preventiva para Nery “N” por doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz

Nery “N” se convirtió en la primera de las 13 personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada. Este jueves, la mujer fue presentada ante un juez en la audiencia de control, donde se determinó su legal detención y se le dictó prisión preventiva.

Nery “N” se convirtió en la primera de las 13 personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz|X|

Según el Registro Nacional de Detenciones, Nery “N” fue arrestada en la colonia El Ranchito, municipio de Otumba, Estado de México. Posteriormente, fue trasladada a los juzgados de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) le imputó los delitos de:

Homicidio

Feminicidio

Asociación delictuosa

Durante la audiencia, la acusada se reservó su declaración y el juez de control ordenó que permaneciera en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados el 20 de mayo 2025 |X|

El próximo lunes 25 de agosto se definirá si Nery “N” es vinculada a proceso, así como el plazo de investigación correspondiente. Esta detención corresponde a la primera de cuatro órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público para personas directamente relacionadas con el crimen de los funcionarios.

Además, se prevé que la FGJCDMX presente en los próximos días a más personas ante los jueces, vinculadas con el doble homicidio ocurrido el 20 de mayo sobre la calzada de Tlalpan en la Ciudad de México.

🚨 Un juez dictó prisión preventiva contra Nery “N”, acusada de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, vinculada al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores del Gobierno de la CDMX, ocurridos el 20 de mayo en Calzada de Tlalpan



Se aplazó la resolución… pic.twitter.com/SnHtjpJZDN — adn40 (@adn40) August 22, 2025

Con la detención y prisión preventiva de Nery “N”, las autoridades buscan avanzar en la investigación del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, mostrando un seguimiento estricto a las órdenes de aprehensión pendientes y asegurando que los responsables enfrenten la justicia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Bachillerato UNAM e IPN 2025: Fechas de registro extemporáneo y requisitos