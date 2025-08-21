Cuarto Noche transforma votos en ayuda: entregan donativo al albergue animal más grande de México

Lo que inició como una estrategia para permanecer en La Casa de los Famosos México terminó convirtiéndose en un acto solidario que impactó más allá de la televisión. Los integrantes del Cuarto Noche —Mar Contreras, Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y “El Guana”— cumplieron su palabra y realizaron un donativo en especie al Albergue Pergatuzoo, el centro de rescate animal más grande del país.

El donativo fue destinado al Albergue Pergatuzoo, el centro de rescate animal más grande de México | FB|

El apoyo fue confirmado a través de un video publicado en redes sociales por el propio albergue, donde agradecieron a los seis habitantes por la entrega de alimentos para sus más de 2,590 animales, entre ellos 1,590 perros rescatados.

“Infinitas gracias a ‘El Guana’, Aaron Mercury, Mar Contreras, Alexis Ayala, Abelito y Aldo de Nigris por su donativo para nosotros”, compartió el albergue en X.

El gesto que nació de una promesa en televisión

Durante la gala de nominación del pasado 17 de agosto, “El Guana” aseguró frente a las cámaras que, si el público lo salvaba de la expulsión, donaría 10 mil pesos en especie a un albergue de perros o gatos. Sus compañeros del Cuarto Noche respaldaron la iniciativa y juntos sumaron esfuerzos para concretar la ayuda.

En total, el donativo ascendió a 10 mil pesos en especie, de acuerdo con la nota de pago mostrada por el albergue. Aunque no se detalló qué participante aportó la cantidad, el gesto fue considerado como una acción colectiva del equipo.

Entre aplausos y críticas

El anuncio generó una ola de reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos celebraron que los famosos cumplieran con lo prometido, otros señalaron que no debía condicionarse la ayuda al resultado de un reality show.

“Me da alegría saber que mis votos no sólo sirvieron para salvar al Cuarto Noche, sino que también a esos animalitos”, escribió una internauta. Otro usuario comentó: “Así me gusta, que me callen la boca, yo sí pensaba que sólo quedarían en palabras… ¡Bravo!”.

Por su parte, el Albergue Pergatuzoo resaltó que gracias a los donativos, muchos de sus animales pudieron tener “pancitas llenas”.

El Albergue Pergatuzoo resaltó que gracias a los donativos, muchos de sus animales pudieron tener “pancitas llenas”|FB|

El gesto no sólo cumplió con lo prometido en televisión, también abrió la conversación sobre la importancia de apoyar a refugios y centros de rescate que luchan diariamente por dar alimento y hogar a miles de animales en abandono.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Licencia permanente en CDMX: Estos módulos abren sábado y domingo