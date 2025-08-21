Cae en India Cindy Rodríguez Singh, la fugitiva más buscada del FBI por la desaparición de su hijo en Texas

El FBI confirmó la detención de Cindy Rodríguez Singh, madre de Noel Rodríguez, el niño desaparecido en Everman, Texas, en octubre de 2022. La mujer fue arrestada en India, donde permanecía prófuga junto con su esposo y seis de sus hijos desde marzo de 2023, cuando comenzó la investigación oficial sobre la desaparición del menor.

Antecedentes del caso

La búsqueda de Noel inició luego de que un familiar alertara a las autoridades sobre su ausencia. Desde entonces, el caso atrajo la atención nacional en Estados Unidos debido a la gravedad de los cargos contra la madre.

En octubre de 2023, un gran jurado del condado de Tarrant acusó a Rodríguez Singh de asesinato capital, lesiones a un menor y abandono sin intención de regresar.

Entre los más buscados del FBI

En julio de 2025, Cindy Rodríguez Singh fue incluida en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, con el número 537, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en aparecer en esa lista.

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 25 mil dólares por información que condujera a su captura.

Colaboración internacional

El FBI destacó la labor de su personal en India, cuya colaboración fue “esencial” para dar con el paradero y arresto de Rodríguez-Singh. La mujer ya fue trasladada a Estados Unidos, donde enfrentará los cargos en su contra.

