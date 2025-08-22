Así amanece el peso mexicano: conoce el valor del dólar de este viernes 22 de agosto

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 22 de agosto de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.
El peso mexicano quedó en 18.70 unidades por dólar, un centavo menos que el pasado jueves 21 de agosto.
Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK|
El valor del dólar
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme
- 17.80 a la compra.
- 19:30 a la venta.
Banco Azteca:
- 17.70 a la compra
- 19.29 a la venta.
BBVA Bancomer:
- 17.90 a la compra.
- 19.03 a la venta.
Banorte:
- 17.55 a la compra.
- 19.05 a la venta.
Banamex:
- 18.16 a la compra.
- 19.20 a la venta.
Scotiabank:
- 17.80 a la compra.
- 19.40 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK|
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUERTE TERREMOTO DE 7.5 EN EL PASO DRAKE DE CHILE ACTIVA ALERTA DE TSUNAMI
Mas sobre: