Así amanece el peso mexicano: conoce el valor del dólar de este viernes 22 de agosto

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla
Jorge Reyes Padrón
2025-08-22
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana
FREEPIK
El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla
Jorge Reyes Padrón
| 22 Ago, 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 22 de agosto de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

El peso mexicano quedó en 18.70 unidades por dólar, un centavo menos que el pasado jueves 21 de agosto.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK|

El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.80 a la compra.
  • 19:30 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.70 a la compra
  • 19.29 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.90 a la compra.
  • 19.03 a la venta.

Banorte:

  • 17.55 a la compra.
  • 19.05 a la venta.

Banamex:

  • 18.16 a la compra.
  • 19.20 a la venta.

Scotiabank:

  • 17.80 a la compra.
  • 19.40 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK|

