¿Cuándo llegará el primer frente frío de la temporada 2025?

¿Cuándo llegará el primer frente frío a México y qué podemos esperar? El calendario ya marca el regreso de estos fenómenos que cada año traen consigo bajas temperaturas, lluvias, tormentas eléctricas y el clásico “Norte” que nos pone a temblar.
Pero más allá del cambio de clima, los frentes fríos también afectan a sectores clave como la agricultura y la ganadería… así que sí, hay razones para estar alertas.
¿Qué es un frente frío y por qué nos importa?
Un frente frío (FF) es el villano meteorológico que divide dos mundos: una masa de aire frío y seco se topa con una masa cálida y húmeda. Y cuando eso pasa… agárrate. Esta combinación da como resultado:
- Nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas
- Cambios repentinos de temperatura
- Vientos que pasan de calientitos a aire muy frío
- Zonas de baja presión y movimiento ciclónico (en sentido antihorario)
- Descensos térmicos inesperados
Y aunque suena a película de acción, esto ocurre cada año entre septiembre y mayo. Así que más vale sacar el suéter y estar listos.
¿Cuándo llega el primer frente frío de 2025?
De acuerdo con el pronóstico estacional, la temporada de frentes fríos arranca oficialmente en septiembre, aunque el año pasado ya se coló uno desde agosto. El seguimiento diario comienza ese mes y se ajusta mes con mes con base en modelos como:
- Años análogos
- Osciladores atmosféricos (AO, NAO, PNA)
- Proyecciones de heladas y temperaturas mínimas
La primera predicción oficial se emite en septiembre, la segunda en noviembre y la última en enero. Así que sí, todo esto está medido al milímetro.
¿Y cómo nos fue la temporada pasada?
Para darnos una idea de lo que viene, así se comportaron los frentes fríos en la temporada 2024-2025:
- Agosto: 1
- Septiembre: 2
- Octubre: 3
- Noviembre: 5
- Diciembre: 9
- Enero: 5
- Febrero: 5
- Marzo: 6
- Abril: 4
- Mayo: 3
Total: 46 frentes fríos, y más de uno llegó con ganas de hacernos tiritar. Así que ve marcando tu calendario, porque el otoño no solo traerá hojas secas, sino también aire polar y chamarras apretadas. A cuidarse.
