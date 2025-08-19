"Migajeros": el sermón del padre que se volvió viral y le dio una lección de amor propio

Un sacerdote católico se convirtió en tendencia en redes sociales después de que un fragmento de su homilía se viralizara en TikTok. En el video, compartido por la usuaria @byluzvalencia, el padre utiliza el término “migajeros” para describir a las personas que ruegan amor a quienes no los valoran, provocando risas, reflexiones y miles de reacciones.

El padre se volvió viral por llamar "migajeros" a quienes expresan su amor. / Captura de pantalla |@__claritajm

Durante su mensaje, el sacerdote lanzó una frase que encendió la conversación digital:

“Que le duele que nos conformemos con migajas. En el Facebook creo que por ahí está de moda que andan de ‘migajeros’, algo así le dicen algunos. A veces andamos de migajeros en todas partes, andamos llorando a amores que no nos corresponden. Andamos llorando a personas que no nos valoran. Le andamos llorando a cosas que ni siquiera valen la pena.”

El discurso, que combina un tono religioso con expresiones de la jerga juvenil, logró conectar con el público joven y expandirse rápidamente más allá de la misa. El clip acumula ya más de dos millones de reproducciones y miles de comentarios.

Entre las reacciones destacadas en TikTok se leen frases como:

“No tuve que ir a misa, la misa llegó a mí.”

“Cómo me caen bien los sacerdotes que se adaptan al lenguaje y situaciones actuales (…) así sí dan ganas de ir.”

El sermón no solo se viralizó como una pieza de humor, también fue interpretado como un llamado a la autoestima y el amor propio, recordando a los fieles que no deben conformarse con relaciones en las que no son valorados.

Como era de esperarse genero una ola de memes. / RS |

