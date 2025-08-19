HBO Max muestra a los hermanos Weasley en la nueva serie de Harry Potter: ¿quiénes son?

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter sigue levantando expectativas. HBO Max ha compartido el primer vistazo de los hermanos Weasley, confirmando a los actores que darán vida a esta emblemática familia en la esperada serie.

HBO Max ha compartido el primer vistazo de los hermanos Weasley / X|

Elenco confirmado de los Weasley

La plataforma presentó a los intérpretes que encarnarán a los hermanos de Ron Weasley:

Fred Weasley : Tristan Harland

George Weasley : Gabriel Harland

Percy Weasley : Ruari Spooner

Ginny Weasley: Gracie Cochrane

Junto con ellos, Alastair Stout fue confirmado como Ron Weasley, completando así el núcleo de esta aclamada familia mágica

Además, HBO ha lanzado una simpática alusión a otro personaje: “Charlie está en Rumania pero llegará pronto”, en clara referencia al hermano apasionado por los dragones. Su actor aún no ha sido anunciado, lo que mantiene alta la emoción entre los fans.

El elenco también cuenta con figuras reconocidas como Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) y Nick Frost (Rubeus Hagrid).

La magia comienza a construirse desde ahora, rumbo a su estreno en 2027 / X|

