¿Precio? En diciembre inicia expedición de licencias para scooters y bicicletas eléctricas en CDMX

Luego de que se aprobaron modificaciones a la Ley de Movilidad, el Gobierno de la Ciudad de México informó que será en diciembre cuando comenzará la expedición de licencias para conductores de scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos.

También habrá reglas y sanciones para estos vehículos

De igual manera, quedarán definidas las reglas y sanciones para los conductores de este tipo de vehículos, comenzando con una campaña de concientización que busca ayudar a entender los riesgos y beneficios que significa su uso, el cual ha aumentado considerablemente durante los últimos años en la CDMX.

En septiembre dará inicio una campaña de concientización por parte del gobierno capitalino/X |

“Esta campaña arranca en septiembre. Esperamos nosotros que en dos meses se resuelvan las autorizaciones federales a más tardar y, en tres meses, estamos pensando —lo más pronto posible, a principios de diciembre— ya poder regularlas, otorgándoles sus placas y todo lo necesario. En estos meses conviene estar haciendo una gran campaña de concientización”, comentó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué vehículos estarán obligados a tener licencia?

La reforma, aprobada por el Congreso capitalino el pasado 15 de agosto, establece que aquellos vehículos que:

Superen los 25 kilómetros por hora , o





Alcancen potencias de entre 250 watts y un kilowatt (equivalente a 1.34 caballos de fuerza ),





El uso de estos vehículos es cada vez mayor en la CDMX/Pixabay |

Deberán contar con placas específicas y sus conductores deberán tramitar una licencia para poder operarlos.

El nuevo reglamento busca mejorar la seguridad vial

Este nuevo reglamento está diseñado especialmente para regular el uso de scooters, bicicletas eléctricas y motos eléctricas, considerando su potencia, velocidad y peso. El objetivo principal es salvaguardar la seguridad de peatones, ciclistas y de todos los usuarios de la vía pública.

En diciembre también se dará a conocer el reglamento y las sanciones para conductores/X |

Respecto a los requisitos para el trámite de placas y licencias de estos vehículos, así como su costo, se espera que el Gobierno de la Ciudad de México los dé a conocer en las próximas semanas.

