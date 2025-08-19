¿A qué autos les toca verificar en septiembre 2025 en CDMX y Edomex? Fechas, costos y multas

La verificación vehicular obligatoria para el segundo semestre de 2025 continúa en la Ciudad de México y el Estado de México, y septiembre será un mes clave para miles de automovilistas. Las autoridades recordaron que los vehículos con engomado rosa y rojo deberán cumplir con el trámite para evitar sanciones económicas que en algunos casos superan los 3 mil pesos.

¿Qué autos deben verificar en septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos con engomado rosa y terminación de placas 7 u 8 tienen como fecha límite para verificar el 30 de septiembre de 2025.

En tanto, los autos con engomado rojo y terminación 3 o 4 entrarán en su periodo de verificación de septiembre a octubre, con plazo hasta el 31 de octubre de 2025.

Costos actualizados

CDMX: el costo de la verificación es de 738 pesos para todos los hologramas (0, 1 y 2).

Edomex: las tarifas varían según holograma:

1 y 2: 453 pesos

0: 566 pesos

00: 1,131 pesos

Vehículos híbridos y eléctricos: exentos de pago.

Multas por incumplir

En la Ciudad de México, la multa por verificar fuera de plazo es de 2,262 pesos.

En el Estado de México, la sanción puede alcanzar los 3,394 pesos, según la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica.

Requisitos para verificar

Los automovilistas deben asegurarse de no tener adeudos de tenencia, infracciones o sanciones ambientales antes de agendar cita.

En CDMX, el trámite se realiza a través de la plataforma Llave CDMX o el sitio de Sedema.

En Edomex, las citas se agendan en la página oficial de verificación, proporcionando datos como placas, serie, modelo, tipo de combustible y correo electrónico.

Al acudir al verificentro es obligatorio presentar identificación oficial, tarjeta de circulación y el comprobante de la última verificación; en caso de autos nuevos, se solicita la factura.

