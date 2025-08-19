¿Multa por ser gordo? Esta es la ley que prohíbe tener sobrepeso

Aunque suene como una broma o un guion de ciencia ficción, hay lugares del mundo donde el exceso de peso no solo es un tema de salud pública, sino también un asunto legal. No se trata de una campaña de concientización ni de recomendaciones médicas, sino de una ley que puede derivar en sanciones para quienes rebasen ciertos límites físicos.

El nombre de esta norma ha provocado un gran debate a nivel internacional. ¿Realmente se puede penalizar a alguien por la forma de su cuerpo? ¿Se puede obligar a las personas a mantenerse dentro de ciertos estándares de cintura?

La Ley que prohíbe la obesidad: ¿dónde aplica?

Esta ley existe y se aplica en Japón. Se le conoce como la “Ley Metabo”, y fue implementada en 2008 como parte de una estrategia para reducir las tasas de enfermedades crónicas y controlar el gasto en salud pública. Esta legislación obliga a que todos los ciudadanos de entre 40 y 75 años sean sometidos anualmente a una medición del perímetro de cintura.

Los límites máximos permitidos son:

85 centímetros para hombres





90 centímetros para mujeres





Si un trabajador excede esas medidas y no muestra cambios positivos tras un seguimiento médico, la empresa para la que trabaja puede ser sancionada económicamente, como una forma indirecta de presión para que promuevan hábitos saludables entre sus empleados.

¿Y en México?

En México no existe una ley similar. Aquí, el tema del sobrepeso y la obesidad se atiende desde un enfoque preventivo y de salud pública, con campañas de concientización, etiquetado frontal, restricciones publicitarias y recomendaciones sobre alimentación y actividad física, pero no hay castigos legales por tener sobrepeso.

Sin embargo, México enfrenta una crisis de obesidad, particularmente infantil, por lo que no son pocos los expertos que han observado con atención la Ley Metabo japonesa como un posible modelo de política pública, aunque adaptado al contexto y derechos del país.

¿Funciona la Ley Metabo?

Desde su aplicación, Japón ha logrado mantener bajas tasas de obesidad en comparación con países como México o Estados Unidos. Sin embargo, la Ley Metabo ha sido criticada por algunos sectores que la consideran una forma de discriminación estructural o “fat-shaming” legalizado. Otros defienden que ha sido una medida necesaria y efectiva para mejorar la salud general de la población.

Un debate abierto

La Ley Metabo plantea una discusión profunda: ¿es correcto que el Estado regule el cuerpo de las personas? ¿Debería México adoptar medidas más estrictas en su lucha contra la obesidad? Por ahora, no hay multas ni sanciones por tener sobrepeso en México, pero el tema seguirá dando de qué hablar conforme crecen los problemas de salud relacionados con la obesidad.

