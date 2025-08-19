¿Gustavo Adolfo Infante fue infiel? Mayela Laguna asegura que sí… y que tiene pruebas

Otra bomba estalló en el mundo del espectáculo. Ahora fue Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, quien en entrevista con Javier Ceriani aseguró que mantuvo una relación extramarital con Gustavo Adolfo Infante, conductor de espectáculos y actual esposo.

“Sí tuve una relación con Gustavo Adolfo Infante”, declaró sin rodeos Mayela en el canal de YouTube del argentino, donde también reveló que decidió hablar porque ya la estaban presionando. “Ya no tengo nada que ocultar (…) pueden salir muchas cosas más”.

Mayela dijo que Gustavo Adolfo la ayudó en un punto crítico de su vida / Redes Sociales|

“Estaba vulnerable… y pasó lo que tenía que pasar”

Laguna dijo que este romance se dio cuando ella enfrentaba la polémica sobre la paternidad de su hijo —que finalmente salió que no era de Luis Enrique Guzmán— y se sentía emocionalmente frágil.

“Soy una mujer adulta que toma sus decisiones y estaba en un momento muy difícil, no se como explicarlo pero era un momento de mi vida que no estaba muy consciente de las situaciones paso lo que tenia que pasar y ya. Estaba vulnerable”, explicó. Agregó que el conductor fue uno de los pocos que le ofreció apoyo en medio del escándalo.

Mayela Laguna reveló su relación con el periodista en el programa de Javier Ceriani / Redes Sociales|

“Si lo niega, tengo pruebas en otro celular”

La expareja del hijo de Silvia Pinal confesó que no tenía intención de hablar del tema, pero que fue llevada al límite. “Una vez más salió algo que no quería hablar pero me han estado llegando a un limite ya no tengo nada que ocultar, pueden salir muchas cosas más en ese momento y ahora sigo siendo una mujer soltera y sin compromiso”, dijo. También aprovechó para responder a los señalamientos del conductor:

“Él dijo cosas de mí que no son ciertas, me dijo mitómana, y seguro lo va a negar… pero si lo niega, tengo otro celular donde sí tengo pruebas”, expuso.

Mayela adelantó que podría haber más información sobre su relación con Infante y que está lista para enfrentar las consecuencias: “Están saliendo verdades, sin que yo quiera (…) no es que yo quiera hacer esto, pero tampoco lo voy a negar”.

La exnuera de Silvia Pinal dice tener pruebas de romance con el conductor / Redes Sociales|

