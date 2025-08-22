VIDEO: Así es la ESTAFA de los pantalones nuevos a $30 pesos

En plena autopista Puebla-Orizaba, cerca de un Starbucks y una gasolinera en Amozoc, se cocina una estafa digna de “el que por barato compra…”. Un ciudadano se volvió viral en redes tras denunciar que fue víctima de una trampa donde le ofrecieron pantalones “nuevos” a 30 pesos… que resultaron ser prendas usadas y en mal estado.

“Compras los pantalones porque parecen nuevos y baratos, pero al abrirlos te das cuenta de que son usados y en mal estado. Si reclamas, se ponen violentos”, denunció el afectado en un video de TikTok, que ya acumula miles de vistas.

¿Cómo opera la estafa?

El modus operandi es tan rápido como efectivo:

Se acercan a los autos o personas en gasolineras o cafeterías de paso.

Te ofrecen pantalones “de marca” por $30, $50 o $70.

Venden en paquetes cerrados, prometiendo ganga.

Al abrirlo: trapos, mezclilla rota o ropa visiblemente usada.

Cuando los compradores reclaman, la respuesta no es un reembolso, sino intimidación. “Se ponen agresivos, andan en grupo y hay quienes aseguran que incluso están armados”, dijo la persona que los grabó.

¿Nueva? Para nada…

Aunque el video volvió a poner el tema sobre la mesa, esta estafa tiene rato operando en Puebla. Desde 2021, usuarios reportan fraudes similares en puntos como:

Autopista México-Puebla

Tramo Puebla-Orizaba

Periférico Ecológico

Y aunque el paquete de pantalones cuesta menos que una hamburguesa doble, el costo real es la seguridad: varios afectados relatan haber sido amenazados al reclamar.

Por ahora, solo hay presión ciudadana. Muchos exigen vigilancia permanente en la zona, y otros recomiendan no comprar nada en plena autopista. No es solo una cuestión de perder dinero… es arriesgarte a toparte con un grupo violento por unos pantalones que ni para trapo sirven.

