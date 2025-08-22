Coche Bomba: Suman 18 los muertos y 65 las personas heridas en Colombia

En menos de 24 horas, Colombia fue golpeada por dos ataques armados: un coche bomba en Cali que dejó al menos 6 civiles muertos y 65 heridos, y el derribo de un helicóptero policial en Amalfi, Antioquia, donde murieron 12 agentes, lo que suma 18 los fallecidos.

Ambos ataques, según el presidente Gustavo Petro, estarían vinculados a disidencias de las FARC. Aunque ningún grupo armado se ha adjudicado los atentados, el mandatario acusó directamente a la columna Carlos Patiño en el caso de Cali, y al Frente 36 de Estado Mayor Central por el ataque al helicóptero.

Cali: explosiones, caos y miedo

La alcaldía confirmó que el objetivo del ataque era la base aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de la ciudad. Cilindros bomba fueron detonados en las inmediaciones, provocando daños a viviendas y el caos total en varias calles.

“Escuchamos muchas explosiones, la gente salía gritando. Había heridos por todas partes”, relató un testigo a la agencia AFP.

El alcalde Alejandro Eder anunció una recompensa de 400 millones de pesos (unos 100 mil dólares) para quien ayude a dar con los responsables.

Helicóptero derribado en Antioquia

Horas antes, en Amalfi, un helicóptero de la policía fue derribado en plena operación antidrogas. 12 policías murieron. El ataque fue con drones armados, y ocurrió mientras los oficiales apoyaban tareas de erradicación de cultivos ilegales.

Aunque el ministro de Defensa señaló al Clan del Golfo como responsable, Petro insistió en que también fueron disidencias de las FARC.

“Paz total” cuestionada

Estos hechos reavivan las críticas contra la política de “paz total” del presidente Petro, que busca negociar con varios grupos armados. Mientras los diálogos continúan —o se estancan—, expertos alertan que los grupos ilegales se han “refortalecido”, tanto en control territorial como en operaciones criminales.

Cali, tercera ciudad más poblada del país, ha sido blanco de múltiples atentados en los últimos meses. En lo que va de junio, más de 25 personas han muerto en ataques atribuidos a disidencias armadas en Valle del Cauca y Cauca.

