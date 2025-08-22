¿Quién es Lady Cineteca? Mujer arma escándalo por no guardar silencio en la función

Lo que prometía ser una tranquila noche de cine terminó en un escándalo viral. En plena función de Eddington, la nueva cinta de Ari Aster proyectada en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, una mujer —ya apodada en redes como “Lady Cineteca”— armó tremenda discusión por no quedarse callada.

El usuario Sebastián Padrón (@sebastianpadrn) compartió en redes sociales el momento en el que, tras terminar la película, la joven fue confrontada por otra espectadora, quien le pidió guardar silencio luego de soportar una hora y media de gritos, risas y plática constante.

La respuesta fue inmediata y nada pacífica. “‘Si te cuesta convivir, pues lárgate’”, le soltó la mujer, visiblemente alterada, mientras uno de sus acompañantes trataba de calmarla.

¿Quién es “Lady Cineteca”?

La joven iba acompañada por un hombre y otra mujer, quienes no intervinieron durante la película pero sí intentaron controlarla cuando el conflicto escaló. En el video que circula en redes se puede ver cómo la mujer, en lugar de disculparse, exige que la dejen en paz, entre gritos: “A mí no me vas a decir que estoy loca”.

La situación se salió de control. Los gritos aumentaron y, aunque la tensión se apoderó de la sala, ningún trabajador de la Cineteca apareció para mediar el conflicto. Fue uno de los asistentes quien tuvo que ir a pedir ayuda al personal de seguridad.

Sin intervención del personal de la Cineteca Nacional

El detalle que más molestó al público presente y a los internautas es que la discusión duró varios minutos sin que nadie del recinto interviniera. Los videos ya le están dando la vuelta a las redes y muchos piden que se tomen cartas en el asunto. El respeto al cine ajeno es la paz, dicen por ahí.

