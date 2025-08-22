¿Qué es el programa ASI de la CFE y cómo renovar tus electrodomésticos desde el recibo de luz?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa el Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI), una iniciativa que permite a usuarios mexicanos renovar electrodomésticos antiguos por equipos certificados de alta eficiencia, financiándolos directamente por medio de su recibo de luz. El propósito es disminuir el consumo eléctrico y brindar apoyo económico a los hogares.

¿Qué electrodomésticos puedes conseguir?

El programa ofrece equipos con eficiencia energética respaldada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE), como:

Refrigeradores y lavadoras de bajo consumo

Aires acondicionados tipo minisplit o ventana

Lámparas LED, ventiladores de techo

Calentadores solares y aislamiento térmico

Incluso sistemas fotovoltaicos en algunas zonas

Algunos informes destacan que estos aparatos consumen entre 30% y 70% menos energía, lo que se traduce en ahorros significativos en el recibo.

¿Cómo funciona el financiamiento?

Puedes pagar el equipo en cuotas de hasta 48 meses , con una tasa de interés anual aproximada del 12% sobre saldos insolutos .

Existe la opción de pago anticipado para reducir intereses y el costo se refleja como un cargo adicional en tu recibo de luz.

Requisitos indispensables

Para acceder al programa, debes cumplir con varios criterios:

Ser mayor de edad y titular del contrato eléctrico con tarifa doméstica

Servicio continuo de electricidad por al menos tres años (en algunos casos dos)

Estar al corriente con pagos y no haber recibido financiamiento para el mismo aparato en el pasado

Residir en el domicilio del contrato y presentar documentación: identificación oficial, comprobante de domicilio, recibo reciente y certificado de no adeudo

El electrodoméstico a reemplazar debe tener más de seis o incluso diez años de antigüedad

En algunos casos se evalúa tu situación socioeconómica o que pertenezcas a tarifas subsidiadas (1A a 1F) y zonas de clima extremo

¿Cómo solicitarlo?

Verifica requisitos: asegúrate de cumplir con los criterios básicos. Acude a un Centro de Atención al Cliente de CFE, llama al 071, o revisa la app CFE Contigo o el sitio oficial del programa ASI para iniciar tu trámite. Selecciona tu electrodoméstico desde el catálogo disponible (en línea o presencial). Firma el convenio de financiamiento y acuerda plazos y tasas. Recibe el equipo e instalación gratuita, y disfruta del retiro responsable de tu aparato antiguo si aplica

