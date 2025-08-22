¿Qué es el programa ASI de la CFE y cómo renovar tus electrodomésticos desde el recibo de luz?

¿Qué es el programa ASI de la CFE y cómo renovar tus electrodomésticos desde el recibo de luz?
El programa ASI consiste en ofrecer equipos eléctricos certificados por FIDE
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa el Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI), una iniciativa que permite a usuarios mexicanos renovar electrodomésticos antiguos por equipos certificados de alta eficiencia, financiándolos directamente por medio de su recibo de luz. El propósito es disminuir el consumo eléctrico y brindar apoyo económico a los hogares. 

El propósito es disminuir el consumo eléctrico y brindar apoyo económico a los hogares
¿Qué electrodomésticos puedes conseguir?

El programa ofrece equipos con eficiencia energética respaldada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE), como:

  • Refrigeradores y lavadoras de bajo consumo

  • Aires acondicionados tipo minisplit o ventana

  • Lámparas LED, ventiladores de techo

  • Calentadores solares y aislamiento térmico

  • Incluso sistemas fotovoltaicos en algunas zonas 

Algunos informes destacan que estos aparatos consumen entre 30% y 70% menos energía, lo que se traduce en ahorros significativos en el recibo. 

 

¿Cómo funciona el financiamiento?

  • Puedes pagar el equipo en cuotas de hasta 48 meses, con una tasa de interés anual aproximada del 12% sobre saldos insolutos.

  • Existe la opción de pago anticipado para reducir intereses y el costo se refleja como un cargo adicional en tu recibo de luz. 

 

Puedes pagar el equipo en cuotas de hasta 48 meses
Requisitos indispensables

Para acceder al programa, debes cumplir con varios criterios:

  • Ser mayor de edad y titular del contrato eléctrico con tarifa doméstica

  • Servicio continuo de electricidad por al menos tres años (en algunos casos dos)

  • Estar al corriente con pagos y no haber recibido financiamiento para el mismo aparato en el pasado

  • Residir en el domicilio del contrato y presentar documentación: identificación oficial, comprobante de domicilio, recibo reciente y certificado de no adeudo

  • El electrodoméstico a reemplazar debe tener más de seis o incluso diez años de antigüedad

  • En algunos casos se evalúa tu situación socioeconómica o que pertenezcas a tarifas subsidiadas (1A a 1F) y zonas de clima extremo

 

¿Cómo solicitarlo?

  1. Verifica requisitos: asegúrate de cumplir con los criterios básicos.

  2. Acude a un Centro de Atención al Cliente de CFE, llama al 071, o revisa la app CFE Contigo o el sitio oficial del programa ASI para iniciar tu trámite.

  3. Selecciona tu electrodoméstico desde el catálogo disponible (en línea o presencial).

  4. Firma el convenio de financiamiento y acuerda plazos y tasas.

  5. Recibe el equipo e instalación gratuita, y disfruta del retiro responsable de tu aparato antiguo si aplica

 

 

 

