Licencia de conducir permanente CDMX al 50%: Requisitos

La Ciudad de México ofrece una licencia de conducir permanente tipo A con un 50 % de descuento para adultos mayores con tarjeta INAPAM vigente y personas con discapacidad con credencial del DIF CDMX. El trámite, que normalmente cuesta 1,500 pesos, puede obtenerse por 750 pesos, siempre que se cumplan los requisitos y se realice de forma presencial en módulos de SEMOVI.

Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025|iStock|

¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente?

De acuerdo con la Semovi, este trámite está disponible para quienes ya hayan tenido licencia tipo A expedida en la capital y que cumplan con las siguientes condiciones:

No tener sanciones en el programa Conduce sin alcohol .

No haber estado involucrados en hechos de tránsito graves por negligencia o impericia.

Licencia permanente con descuento del 50%|iStock|

Requisitos

Para iniciar el trámite es necesario contar con:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o tarjeta de residencia).

Comprobante de domicilio en CDMX o Edomex .

Licencia de conducir tipo A expedida por la Semovi .

Línea de captura pagada ($1,500 pesos o $750 pesos con descuento).

La licencia permanente se entrega de manera inmediata al concluir el trámite|iStock|

Modalidades y costos

Licencia tipo A permanente: $1,500 pesos.

Licencia permanente con descuento del 50%: $750 pesos (aplica para adultos mayores con tarjeta INAPAM o personas con discapacidad con credencial del DIF CDMX).

Licencia tipo A con vigencia de 3 años: $1,099 pesos.

Trámite en línea paso a paso

Ingresar al portal oficial de Licencia Permanente CDMX. Iniciar sesión con la Llave CDMX (o crear una en caso de no tenerla). Llenar el formulario en línea y adjuntar los documentos solicitados. Descargar la línea de captura y realizar el pago en línea o en centros autorizados. En caso de requerir el plástico, agendar una cita en módulos de la Semovi o de la Tesorería y presentarse con la constancia de pago. La licencia permanente se entrega de manera inmediata al concluir el trámite.

