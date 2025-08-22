Licencia de conducir permanente CDMX al 50%: Requisitos

Laura Reyes Medrano
| 2025-08-22
Licencia de conducir permanente CDMX al 50%: Requisitos
Esta medida busca apoyar la movilidad y accesibilidad de grupos vulnerables en la capital
La Ciudad de México ofrece una licencia de conducir permanente tipo A con un 50 % de descuento para adultos mayores con tarjeta INAPAM vigente y personas con discapacidad con credencial del DIF CDMX. El trámite, que normalmente cuesta 1,500 pesos, puede obtenerse por 750 pesos, siempre que se cumplan los requisitos y se realice de forma presencial en módulos de SEMOVI

Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025|iStock
¿Quiénes pueden tramitar la licencia permanente?

De acuerdo con la Semovi, este trámite está disponible para quienes ya hayan tenido licencia tipo A expedida en la capital y que cumplan con las siguientes condiciones:

  • No tener sanciones en el programa Conduce sin alcohol.

  • No haber estado involucrados en hechos de tránsito graves por negligencia o impericia.

 

Licencia permanente con descuento del 50%|iStock
Requisitos

Para iniciar el trámite es necesario contar con:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o tarjeta de residencia).

  • Comprobante de domicilio en CDMX o Edomex.

  • Licencia de conducir tipo A expedida por la Semovi.

  • Línea de captura pagada ($1,500 pesos o $750 pesos con descuento).

La licencia permanente se entrega de manera inmediata al concluir el trámite|iStock
Modalidades y costos

  • Licencia tipo A permanente: $1,500 pesos.

  • Licencia permanente con descuento del 50%: $750 pesos (aplica para adultos mayores con tarjeta INAPAM o personas con discapacidad con credencial del DIF CDMX).

  • Licencia tipo A con vigencia de 3 años: $1,099 pesos.

 

Trámite en línea paso a paso

  1. Ingresar al portal oficial de Licencia Permanente CDMX.

  2. Iniciar sesión con la Llave CDMX (o crear una en caso de no tenerla).

  3. Llenar el formulario en línea y adjuntar los documentos solicitados.

  4. Descargar la línea de captura y realizar el pago en línea o en centros autorizados.

  5. En caso de requerir el plástico, agendar una cita en módulos de la Semovi o de la Tesorería y presentarse con la constancia de pago.

  6. La licencia permanente se entrega de manera inmediata al concluir el trámite.

 

 

