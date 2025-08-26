UNAM elimina artículo que permitía expulsión inmediata de alumnos por “actos vandálicos”

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha decidido eliminar el Artículo 15 de su Reglamento del Tribunal Universitario, el cual facultaba a las autoridades universitarias para suspender o expulsar de manera inmediata a estudiantes acusados de “actos vandálicos”. Esta medida fue aprobada por unanimidad en sesión del Consejo Universitario, máximo órgano colegiado de la institución, tras semanas de protestas y paros en diversas facultades y escuelas.

Esta medida fue aprobada por unanimidad en sesión del Consejo Universitario/Pixabay|

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, solicitó la revisión del Artículo 15 a la Comisión de Legislación del Consejo Universitario, debido a las inquietudes expresadas por diversos sectores de la comunidad universitaria. La redacción del artículo había generado preocupación, ya que permitía sanciones inmediatas sin un proceso formal, lo que podría afectar la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Además de la eliminación del Artículo 15, el Consejo Universitario también suspendió los artículos 2 y 17 del mismo reglamento, ya que en ambos se mencionaban conceptos relativos a vandalismo, con el fin de mantener coherencia en las sanciones hacia las protestas estudiantiles.

La UNAM continuará revisando otros artículos de su reglamento/iStock|

La UNAM ha anunciado que continuará revisando otros artículos de su reglamento para asegurar su coherencia y claridad, evitando ambigüedades que puedan afectar los derechos de la comunidad universitaria. Esta medida refleja el compromiso de la institución con un ambiente académico libre, democrático y respetuoso de los derechos humanos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Spotify anuncia nueva función de mensajería directa para compartir música