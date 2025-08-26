Spotify anuncia nueva función de mensajería directa para compartir música

Spotify sorprendió a su comunidad global con el lanzamiento de “Messages”, una nueva función de mensajería que permitirá a los usuarios compartir música, podcasts y audiolibros directamente desde la aplicación, sin necesidad de recurrir a redes sociales o plataformas externas.

La herramienta, que estará disponible de forma progresiva en mercados selectos, podrá ser utilizada por usuarios de 16 años o más, tanto en la modalidad Free como en Premium, y en su primera fase será exclusiva para dispositivos móviles.

De acuerdo con la compañía, los usuarios podrán iniciar chats uno a uno con contactos ya vinculados dentro de Spotify como integrantes de planes Family o Duo, así como quienes comparten Jams, Blends o listas colaborativas. Todos los mensajes se almacenarán en una carpeta llamada Messages, visible desde el perfil de cada usuario.

La función no se limita al envío de canciones: también admite texto, reacciones con emojis y está respaldada por cifrado estándar de la industria, tanto en tránsito como en reposo. Spotify subrayó que los usuarios tendrán control sobre su privacidad, ya que podrán aceptar o rechazar solicitudes, bloquear contactos o desactivar la mensajería en cualquier momento. Además, la plataforma aseguró que dará seguimiento a reportes de contenido ilícito o dañino.

Con este movimiento, la empresa retoma una idea que había eliminado en 2017 por baja adopción, pero que ahora cobra relevancia en un ecosistema con más de 696 millones de usuarios activos mensuales en el segundo trimestre de 2025. Según analistas, esta decisión busca fortalecer la dimensión social de Spotify, fomentar el descubrimiento de música y podcasts y mantener a la aplicación como una plataforma de interacción más completa.

