Transportistas anuncian mega marcha que paralizará CDMX el 1 de septiembre, en pleno regreso a clases

El 1 de septiembre, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) encabezará una mega marcha con bloqueos en la Ciudad de México, medida que afectará la movilidad desde temprana hora. La protesta fue anunciada por sus representantes como parte de sus exigencias al gobierno capitalino en torno a vales de gasolina, actualización de tarifas y mayor seguridad para choferes.

De acuerdo con Francisco Carrasco, vocero de la FAT, la jornada de bloqueos iniciará a partir de las 07:00 horas en accesos estratégicos como las carreteras México–Pachuca, México–Querétaro, México–Toluca y México–Puebla, así como en vialidades primarias de la capital, con destino final en el Zócalo capitalino.

La fecha elegida no es casual: la manifestación coincide con dos eventos de alto impacto —el regreso a clases del ciclo escolar 2025-2026 y el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se llevará a cabo en Palacio Nacional.

Los transportistas adelantaron que la intención es visibilizar la problemática que enfrentan ante el incremento en los costos del combustible. Según los concesionarios, el precio de la gasolina pasó de 18 a 24 pesos por litro y el diésel de 19 a 25.83 pesos entre 2020 y 2025. “Se cerrará una totalidad al paso vehicular y pedimos disculpas a la población civil…”, señalaron en un comunicado.

Las autoridades capitalinas informaron que desplegarán operativos de movilidad y seguridad para mitigar las afectaciones. Sin embargo, se anticipa que la jornada provoque tráfico severo y retrasos en distintos puntos de la ciudad, por lo que se recomienda a la ciudadanía anticipar traslados, usar transporte público y considerar rutas alternas.

